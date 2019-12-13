السيرة الذاتية لعبد المجيد تبون

Vendredi 13 Decembre 2019



وكالات

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- أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الجمعة، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، حسب نتائج رسمية أولية. وحصل على نحو 58.15 بالمائة من الأصوات،عبد المجيد تبون ولد في11 نوفمبر 1945 بالمشرية ــ النعامةينحدر السيد عبد المجيد تبون من أسرة عريقة من بلدية بوسمغون، ولاية البيض .متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الدفعة الثانية "العربي بن مهيدي " سنة 1969 فرع اقتصاد و مالية .بدا مسيرته المهنية بصفته إداري متربص في 1969 ثم إداري في 1972 بولاية بشار .دخل السيد عبد المجيد تبون المسار السياسي في 1977 كأمين عام بولاية ادرار في 1977 ليشغل منصب أمين عام للولاية قبل أن يلتحق بولاية باتنة في 1979كأمين عام للولاية ثم انتقل الى ولاية المسيلة في 1982من 1983 إلى 1989 شغل السيد عبد المجيد تبون منصب والي بكل من ولايات ادرار،تيارت و تيزي وزو قبل أن يلتحق بالجزائر العاصمة في 1991كوزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية في حكومة سيد احمد غزالي .غادر الحكومة في 1992 ليستفيد من التقاعد النسبي .في 1999 قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعيينه كوزير للاتصال و الثقافة في حكومة احمد بن بيتور لمدة ستة أشهر ثم عين كوزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية .في 2001 عين كوزير للسكن و العمران في حكومة علي بن فليس .بعد مغادرته للحكومة في 2002، قام بعدة مهام إلى الخارج بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .في 3 سبتمبر 2012 عين كوزير للسكن و العمران في حكومة السيد عبد المالك سلال 1 ثم وزيرا للسكن و العمران و المدينة في حكومة سلال 2، سلال 3و سلال 4في 19 جانفي 2017 عين كوزير للتجارة بالنيابةفي 25 ماي 2017 عين السيد عبد المجيد تبون كوزير أول خلفا للسيد عبد المالك سلال الذي تراس الحكومة منذ 20121977- 1979 : أمين عام بولاية ادرار .1979- 1982 : أمين عام بولاية باتنة .1982- 1983 : أمين عام بولاية المسيلة .30 جانفي 1983 إلى 13 ماي 1984 : والي ادرار .13 ماي 1984 الى 26 جويلية 1989 : والي تيارت .26 جويلية 1989 إلى 18 جوان 1991 : والي تيزي وزو .18 جوان 1991 إلى 16 اكتوبر 1991 : وزير منتدب للجماعات المحلية .16 أكتوبر 1991 إلى 22 فيفري 1992 : وزير منتدب للجماعات المحلية.23 ديسمبر 1999 إلى 26 جوان 2000 : وزير الاتصال و الثفافة .26 جوان 2000 إلى 31 ماي 2001 : وزيرمنتدب لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية .31 ماي 2001 إلى 4 جوان 2002 : وزير السكن و العمران .3 سبتمبر 2012 إلى 11 سبتمبر 2013 : وزير السكن و العمران .11 سبتمبر 2013 إلى 13 مارس 2014 : وزير السكن و العمران و المدينة .29 افريل 2014 إلى 14 ماي 2015 : وزير السكن و العمران و المدينة .14 ماي 2015 إلى 24 ماي 2017 : وزير السكن و العمران و المدينة .24 ماي 2017 إلى 15 أوت 2017 : وزير أول .