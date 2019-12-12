أرسنال واينتراخت فرانكفورت يعبران لدور الـ32 بـ''يوروبا ليغ''

Jeudi 12 Decembre 2019



الأناضول

- تأهل فريقا أرسنال الإنجليزي وأينتراخت فرانكفورت الألماني، الخميس، إلى دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).وتعادل أرسنال مع مضيفه ستاندر دو لياج البلجيكي بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.وأحرز ثنائية أرسنال، الفرنسي ألكسندر لاكازيت و بوكايو ساكا في الدقيقتين 78 و81، بينما جاءت ثنائية ستاندر دو لياج عبر سامويل باستيان والمغربي سليم أملاح في الدقيقتين 47 و69.وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، خسر اينتراخت فرانكفورت من ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي بهدفين لثلاثة أهداف.وجاءت ثلاثية فيتوريا غيماريش عبر ديوغو فيليبي روتشا والليبي المعتصم المصراتي والإنجليزي ماركوس إدواردز في الدقائق 8 و85 و87.بينما أحرز هدفي اينتراخت فرانكفورت، داني دا كوستا والياباني دايتشي كامادا في الدقيقتين 31 و38.بذلك، يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن اينتراخت فرانكفورت، وجاء ستاندر دو لياج ثالثًا برصيد 8 نقاط، وأخيرًا فيتوريا غيماريش برصيد 5 نقاط.