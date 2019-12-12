انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة في بريطانيا

Jeudi 12 Decembre 2019
الأناضول - انطلقت صباح الخميس، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في بريطانيا، وهي ثالث انتخابات تجري في أقل من 5 سنوات، بحسب إعلام محلي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مراكز الاقتراع فتحت في الساعة 07:00 (ت.غ)، في 650 دائرة انتخابية بمقاطعات إنجلترا وويلز وسكوتلندا، وايرلندا الشمالية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول منذ 100 عام، وهي الثالثة في أقل من 5 سنوات بعد انتخابات 2015، و2017.
ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 22:00 (ت.غ)، على أن تُعلن النتائج في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وفق "بي بي سي".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مراكز الاقتراع فتحت في الساعة 07:00 (ت.غ)، في 650 دائرة انتخابية بمقاطعات إنجلترا وويلز وسكوتلندا، وايرلندا الشمالية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول منذ 100 عام، وهي الثالثة في أقل من 5 سنوات بعد انتخابات 2015، و2017.
ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 22:00 (ت.غ)، على أن تُعلن النتائج في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وفق "بي بي سي".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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