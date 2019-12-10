وفاة المخرج المصري البارز سمير سيف عن عمر ناهز 72 عامًا

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - القاهرة - توفي المخرج المصري البارز سمير سيف، مخرج أشهر أفلام عادل إمام، أحد أبرز علامات السينما بمصر، عن عمر ناهز 72 عامًا.
وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، في تصريحات صحفية، إن سيف توفي بعد تعرضه لأزمة صحية.
ولم يكشف زكي تفاصيل عن موعد الجنازة والعزاء.
والمخرج سمير سيف ولد عام 1947، ودرس الإخراج وعمل فور تخرجه في النقد السينمائي.
وأخرج الراحل عددًا كبيرًا من أعمال مواطنه عادل إمام، وأبرزها أفلام شمس الزناتي، والغول، والمشبوه، والنمر والأنثى، والهلفوت.
كما أخرج أفلام "سوق المتعة" للفنان الراحل محمود عبد العزيز، و"معالي الوزير" بطولة الراحل أحمد زكي، و"عيش الغراب" للراحل نور الشريف.
وكان له بصمات في الإخراج التلفزيوني وأبرزها مسلسل "السندريلا" للفنانة منى زكي، والذي جسدت فيه قصة حياة الراحلة سعاد حسني، وكذلك إخراجه لمسلسل "بالشمع الأحمر" للفنانة يسرا.
وكان مساعدًا في بداية حياته الفنية لعدد من كبار المخرجين في مصر أمثال يوسف شاهين وحسن الإمام.
وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، في تصريحات صحفية، إن سيف توفي بعد تعرضه لأزمة صحية.
ولم يكشف زكي تفاصيل عن موعد الجنازة والعزاء.
والمخرج سمير سيف ولد عام 1947، ودرس الإخراج وعمل فور تخرجه في النقد السينمائي.
وأخرج الراحل عددًا كبيرًا من أعمال مواطنه عادل إمام، وأبرزها أفلام شمس الزناتي، والغول، والمشبوه، والنمر والأنثى، والهلفوت.
كما أخرج أفلام "سوق المتعة" للفنان الراحل محمود عبد العزيز، و"معالي الوزير" بطولة الراحل أحمد زكي، و"عيش الغراب" للراحل نور الشريف.
وكان له بصمات في الإخراج التلفزيوني وأبرزها مسلسل "السندريلا" للفنانة منى زكي، والذي جسدت فيه قصة حياة الراحلة سعاد حسني، وكذلك إخراجه لمسلسل "بالشمع الأحمر" للفنانة يسرا.
وكان مساعدًا في بداية حياته الفنية لعدد من كبار المخرجين في مصر أمثال يوسف شاهين وحسن الإمام.
En continu
- Hier 14:19 حسين جنيح.. تكلم حتى أراك!!!.
- Hier 14:09 بلدية سوسة عاجزة عن تحرير الرصيف!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:48
|
12°
|14°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|14°-12
|16°-12
|16°-12
|17°-10
|19°-14
Follow @babnet_Tunisie
(118 364) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 841) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 795) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 353) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 444) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 505) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 357) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 884) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 162) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 474) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 022) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 910) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 989) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 801) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 292) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 394) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 280) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 925) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 780) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 505) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:independentMen (Tunisia )
Sur:صندوق زكاة، صندوق كرامة، بنك إسلامي، و منتوج حلال !!!.