الرياض لواشنطن: حريصون على التعاون المطلق بتحقيقات حادث فلوريدا

Lundi 09 Decembre 2019



الأناضول

أكدت الرياض استعدادها للتعاون المطلق مع السلطات الأمريكية لتزويدها بمعلومات من شأنها المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالسعودي مرتكب حادث ولاية فلوريدا.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وأكد محمد بن سلمان في الاتصال على "حرص المملكة على التعاون المطلق مع السلطات الأمريكية عبر تزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه".ونقل بن سلمان، لترامب، "مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة".كما قدم التعازي للرئيس الأمريكي والمواساة والدعم لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، حسب المصدر ذاته.والجمعة، قتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وأصيب 7 آخرون بجروح، إثر إطلاق نار وقع داخل مبنى تعليمي بقاعدة جوية تتبع البحرية الأمريكية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.وعقب الحادث، قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعازيه إلى ترامب، معتبرا أن منفذ الهجوم، لا يمثل مشاعر مواطني المملكة إزاء الشعب الأمريكي.وأعلنت السلطات الأمريكية أن منفذ إطلاق النار هو الملازم الثاني في سلاح الجو الملكي السعودي، محمد سعيد الشمراني.وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، في مؤتمر صحفي، إنّ "المهاجم طالب متدرب من سلاح الجو السعودي".وأشار إلى أنّ الحكومة السعودية "سيكون عليها سداد تعويضات لأهالي هؤلاء الضحايا"، حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.