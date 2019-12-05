Radio Babnet Tunisie On Air: Farid Atrach - 3ich Anta  

قادرون و بحول الله منتصرون

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
مرتجى محجوب

نحن التونسيات و التونسيين ، عازمون على التحليق و لو أننا لا نملك أجنحة ، مصرون على مواجهة الصعاب و التحديات رغم قلة الموارد و الامكانيات ، مستعدون للتضحية بكل ماهو عزيز من أجل وطن مقدس ، متجاوزون للخلافات الايديولوجية أمام ضرورات قصوى و مصيرية ، ملتفون حول قيادة قوية و أمينة نتمنى أن تكون في مستوى التطلعات و الانتظارات .


نحن التونسيات و التونسيين ، شعب لا يقهر ، شعب لا ينهزم ، شعب ينتصر أو ينتصر ، هكذا شاءت الأقدار و هكذا حدثنا التاريخ و هكذا سيحدثنا المستقبل .

شعبي العزيز ، الى الأمام في مسيرة البناء و التشييد ، الى الأمام من أجل خدمة الوطن و البشرية جمعاء ، الى الأمام فانك النموذج و الملهم و القدوة ، الى الأمام و اننا بحول الله السميع العليم ، منتصرون و لو بعد حين .

  
  
     
  

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