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الردع ثم الردع ثم الردع

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
مرتجى محجوب

في البداية ، أترحم على أرواح شبابنا ، شهداء إرهاب الطريق و أعزي عائلاتهم و أدعو الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر و السلوان .


كوارث و حوادث الطرقات تتكرر و تتعدد في تونس لتزهق أرواحا و تحيل أخرين على الانعاش .

بنية تحتية مهترئة ، فساد في الصفقات العمومية ، لا مبالاة عند عديد المسؤولين الملازمين لمكاتبهم و مكيفاتهم ، رشوة و سمسرة لدى عديد هياكل المراقبة الفنية و المرورية ، حتى أن طرقاتنا قد تحولت لحلبة مصارعة و فوضى و همجية على مرأى و مسمع من الجميع ، طرقاتنا يعربد فيها السكير و المزطول و المخبول ، طرقاتنا بلا قواعد و لا احترام لاشارات المرور و لا قانون ، طرقاتنا " حوت يأكل في حوت و قليل الجهد يموت " ...

المطلوب الآن ، هو قيادة سياسية تردع بكل قوة و شدة ، و في الحقيقة ليس فقط في مجال الطرقات ، بل في كافة القطاعات ،
فنحن ندفع ثمن التقاعس و اللامبالاة و التسيب و التردد و غياب الانضباط .


تونس اليوم ، يلزمها الضرب بقوة و بلا شفقة على أيادي العابثين و المجرمين و الفاسدين و المخالفين للقانون ،
تونس اليوم ، تريد الجرؤة و الوطنية و الاقدام بدون خوف و لا تردد ،
تونس اليوم تريد حاكما قويا ، أمينا لا يخشى الا الله ،

تونس اليوم بين مفترق الطرقات ، ما بين التسيب المنذر بخراب الأوطان و بين الجدية و الانضباط اللذان يشكلان سر النجاة و النجاح .

تونس تبكي شبابها و أبنائها الأبرياء ،

وطني ، نحن جنودك الأوفياء ،

سنبذل الغالي و النفيس و نتحمل الظلم و العداء من أجل عزتك و خدمتك ما استطعنا لذلك سبيلا ، بكل اخلاص ووفاء .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193697

Jugurtha_tn  ()  |Lundi 02 Decembre 2019 à 20h 58m |           
المشكل انو اللي موكول ليهم الردع هم اللي خاليينها شوف الديوانة، شوف الشرطة والحرس الوطني، شوف مراقبي الاداءات، شوف القضات وين تتلفت وين فمة مشكل تلقى وراه مكلف بمراقبة ما قامش بوجبو



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