الردع ثم الردع ثم الردع

Lundi 02 Decembre 2019
مرتجى محجوب
في البداية ، أترحم على أرواح شبابنا ، شهداء إرهاب الطريق و أعزي عائلاتهم و أدعو الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر و السلوان .
كوارث و حوادث الطرقات تتكرر و تتعدد في تونس لتزهق أرواحا و تحيل أخرين على الانعاش .
بنية تحتية مهترئة ، فساد في الصفقات العمومية ، لا مبالاة عند عديد المسؤولين الملازمين لمكاتبهم و مكيفاتهم ، رشوة و سمسرة لدى عديد هياكل المراقبة الفنية و المرورية ، حتى أن طرقاتنا قد تحولت لحلبة مصارعة و فوضى و همجية على مرأى و مسمع من الجميع ، طرقاتنا يعربد فيها السكير و المزطول و المخبول ، طرقاتنا بلا قواعد و لا احترام لاشارات المرور و لا قانون ، طرقاتنا " حوت يأكل في حوت و قليل الجهد يموت " ...
المطلوب الآن ، هو قيادة سياسية تردع بكل قوة و شدة ، و في الحقيقة ليس فقط في مجال الطرقات ، بل في كافة القطاعات ،
فنحن ندفع ثمن التقاعس و اللامبالاة و التسيب و التردد و غياب الانضباط .
تونس اليوم ، يلزمها الضرب بقوة و بلا شفقة على أيادي العابثين و المجرمين و الفاسدين و المخالفين للقانون ،
تونس اليوم ، تريد الجرؤة و الوطنية و الاقدام بدون خوف و لا تردد ،
تونس اليوم تريد حاكما قويا ، أمينا لا يخشى الا الله ،
تونس اليوم بين مفترق الطرقات ، ما بين التسيب المنذر بخراب الأوطان و بين الجدية و الانضباط اللذان يشكلان سر النجاة و النجاح .
تونس تبكي شبابها و أبنائها الأبرياء ،
وطني ، نحن جنودك الأوفياء ،
سنبذل الغالي و النفيس و نتحمل الظلم و العداء من أجل عزتك و خدمتك ما استطعنا لذلك سبيلا ، بكل اخلاص ووفاء .
في البداية ، أترحم على أرواح شبابنا ، شهداء إرهاب الطريق و أعزي عائلاتهم و أدعو الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر و السلوان .
كوارث و حوادث الطرقات تتكرر و تتعدد في تونس لتزهق أرواحا و تحيل أخرين على الانعاش .
بنية تحتية مهترئة ، فساد في الصفقات العمومية ، لا مبالاة عند عديد المسؤولين الملازمين لمكاتبهم و مكيفاتهم ، رشوة و سمسرة لدى عديد هياكل المراقبة الفنية و المرورية ، حتى أن طرقاتنا قد تحولت لحلبة مصارعة و فوضى و همجية على مرأى و مسمع من الجميع ، طرقاتنا يعربد فيها السكير و المزطول و المخبول ، طرقاتنا بلا قواعد و لا احترام لاشارات المرور و لا قانون ، طرقاتنا " حوت يأكل في حوت و قليل الجهد يموت " ...
المطلوب الآن ، هو قيادة سياسية تردع بكل قوة و شدة ، و في الحقيقة ليس فقط في مجال الطرقات ، بل في كافة القطاعات ،
فنحن ندفع ثمن التقاعس و اللامبالاة و التسيب و التردد و غياب الانضباط .
تونس اليوم ، يلزمها الضرب بقوة و بلا شفقة على أيادي العابثين و المجرمين و الفاسدين و المخالفين للقانون ،
تونس اليوم ، تريد الجرؤة و الوطنية و الاقدام بدون خوف و لا تردد ،
تونس اليوم تريد حاكما قويا ، أمينا لا يخشى الا الله ،
تونس اليوم بين مفترق الطرقات ، ما بين التسيب المنذر بخراب الأوطان و بين الجدية و الانضباط اللذان يشكلان سر النجاة و النجاح .
تونس تبكي شبابها و أبنائها الأبرياء ،
وطني ، نحن جنودك الأوفياء ،
سنبذل الغالي و النفيس و نتحمل الظلم و العداء من أجل عزتك و خدمتك ما استطعنا لذلك سبيلا ، بكل اخلاص ووفاء .
1 de 1 commentaires pour l'article 193697
En continu
- 19:55 الردع ثم الردع ثم الردع
- 16:47 والي باجة يقدّم استقالته
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:14
|05:42
|
17°
|16°
|% 93
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|16°-14
|20°-13
|21°-13
|19°-11
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 062) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 856) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 915) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 172) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 212) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 910) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 217) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 260) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 030) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 547) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 009) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 421) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 46 250) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 753) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 716) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 419) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 856) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 810) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 573) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 093) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:Jugurtha_tn ( )
Sur:الردع ثم الردع ثم الردع