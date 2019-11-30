الترجي يفوز على الرجاء البيضاوى المغربى بهدفين في عقر داره

Samedi 30 Novembre 2019



باب نات

- فاز فريق الترجي التونسى على مضيفه الرجاء البيضاوى المغربى نتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين بملعب "محمد الخامس" بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.وجاء هدفا الترجي في الدقيقتين 8 و15 عبر الثنائي أنيس البدري وأوتارا.وكان فريق شبيبة القبائل الجزائري فاز مساء الجمعة على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 لحساب نفس المجموعة.