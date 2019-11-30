Radio Babnet Tunisie On Air: Shadia - Khamsa-Ef-Setta  

الترجي يفوز على الرجاء البيضاوى المغربى بهدفين في عقر داره

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - فاز فريق الترجي التونسى على مضيفه الرجاء البيضاوى المغربى نتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين بملعب "محمد الخامس" بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء هدفا الترجي في الدقيقتين 8 و15 عبر الثنائي أنيس البدري وأوتارا.


وكان فريق شبيبة القبائل الجزائري فاز مساء الجمعة على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 لحساب نفس المجموعة.

  
  
     
  
festival-37c407d5282720ad766253d6d5d85d87-2019-11-30 21:59:14






0 de 0 commentaires pour l'article 193606



En continu

السبت 30 نوفمبر 2019 | 3 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:12 05:40
12°
 12° % 87 :الرطــوبة
تونــس 12°
1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
12°-1222°-1222°-1421°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575152980|193606 451|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires