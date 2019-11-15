حديث الجمعة : اخرجوا الاسلام من المساجد يرحمكم الله !

Vendredi 15 Novembre 2019



نعم ائمة يخطبون و مشائخ يُدرّسون و مصلون ملتزمون خاشعون ،،، لكن لا اثر يذكر لهذا الاشعاع الطيب خارج المساجد ، تصلى الصلوات و تدعى الادعية و يقرأ القرآن . تطوى الصفحة و يغلق باب المسجد لتبدأ حياة أخرى ، معاملات أخرى و سلوكات أخرى ( اتكلم على العام ولااعني الخاص ) ،،، اين الاسلام في الاسواق ؟ اين الاسلام في الطرقات ؟ اين الاسلام في المدارس و الجامعات ؟ اين الاسلام في المعاملات البينية ؟ اين الاسلام في تربية الابناء ؟ اين الاسلام في سياسة البلاد ؟؟؟؟ ،،، انفصام نعيشه طوعا و قسرا … انما العبادات لخدمة المعاملات ، العبادات ترويض للنفس و البدن و الفكر ، العبادات تؤسس للمعاملات من الفرد الى الجماعة الى الدولة الى العالمية ،،، بني الاسلام على خمس – عبادات – اقيموا الاسلام يرحمكم الله .