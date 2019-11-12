ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الثانية لأعمال منتدى باريس حول السلام

Mardi 12 Novembre 2019



فرانس 24

- ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء كلمة أمام الدورة الثانية لأعمال منتدى باريس حول السلام التي تعقد في العاصمة الفرنسية. ويعمل هذا المنتدى على تدعيم فلسفة التعاون الدولي لمواجهة الأخطار التي تواجه العالم أجمع. وقال ماكرون إن "عالمنا يمكن أن يندثر ما لم يكن لدينا مشروع مشترك"، وأكد أن العالم يعيش أزمة مرتبطة بتحديات جديدة، ومشكلة داخل النظم العالمية.