الدروس المستوحاة من هبة جماهير الافريقي

Vendredi 08 Novembre 2019
مرتجى محجوب
مالذي جعل جماهير النادي الافريقي في الداخل و الخارج ، يهبون بتلك الطريقة العفوية و الرائعة لنجدة فريقهم ؟
و أي دروس يمكن أن نستخلصها من هكذا هبة جماهيرية ؟
أولا و بكل بساطة لأن جماهير الافريقي مثلهم مثل جميع أحباء الفرق الرياضية ، يحبون و يعشقون فرقهم حد النخاع ،
ثانيا ، لأن الشكوك حول مآل و طرق التصرف في الأموال قد زالت أثر فتح الحساب البنكي من طرف جهة محايدة متمثلة في الجامعة التونسية لكرة القدم ،
في المقابل ، و في باب الدروس و العبر ، أنظروا أيها السياسيين و المسؤولين ، الى أي حد يمكن للتونسيين و التونسيات أن يضحوا بأموالهم و ممتلكاتهم في سبيل من يحبون و من فيه يثقون ،
أما اذا أصبحتم مكروهين و غير أمناء على مصير وطن جريح ، فلا تنتظروا سوى السخط و الاستهجان و في أحسن الحالات ، عدم الاكتراث و اللامبالاة .
تونس تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى التفاف و هبة شعبية أكبر من هبة جماهير الافريقي ،هبة جميع الفرق من أجل المنتخب ، و ان تحقق بعضها عن طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أحبه منتخبوه بعفوية و ووضعوا ثقتهم فيه ، فان الجزء الأكبر و الأهم ، بالنظر للصلاحيات الدستورية الموكولة لها ، لا بد أن يتجسد في حكومة قادمة ذات مصداقية و نزاهة ووطنية عالية ، و ليس ذلك على تونس بعزيز .
مالذي جعل جماهير النادي الافريقي في الداخل و الخارج ، يهبون بتلك الطريقة العفوية و الرائعة لنجدة فريقهم ؟
و أي دروس يمكن أن نستخلصها من هكذا هبة جماهيرية ؟
أولا و بكل بساطة لأن جماهير الافريقي مثلهم مثل جميع أحباء الفرق الرياضية ، يحبون و يعشقون فرقهم حد النخاع ،
ثانيا ، لأن الشكوك حول مآل و طرق التصرف في الأموال قد زالت أثر فتح الحساب البنكي من طرف جهة محايدة متمثلة في الجامعة التونسية لكرة القدم ،
في المقابل ، و في باب الدروس و العبر ، أنظروا أيها السياسيين و المسؤولين ، الى أي حد يمكن للتونسيين و التونسيات أن يضحوا بأموالهم و ممتلكاتهم في سبيل من يحبون و من فيه يثقون ،
أما اذا أصبحتم مكروهين و غير أمناء على مصير وطن جريح ، فلا تنتظروا سوى السخط و الاستهجان و في أحسن الحالات ، عدم الاكتراث و اللامبالاة .
تونس تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى التفاف و هبة شعبية أكبر من هبة جماهير الافريقي ،هبة جميع الفرق من أجل المنتخب ، و ان تحقق بعضها عن طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أحبه منتخبوه بعفوية و ووضعوا ثقتهم فيه ، فان الجزء الأكبر و الأهم ، بالنظر للصلاحيات الدستورية الموكولة لها ، لا بد أن يتجسد في حكومة قادمة ذات مصداقية و نزاهة ووطنية عالية ، و ليس ذلك على تونس بعزيز .
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:46 مرصد الشفافية يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 20:36 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ''وشواشة''
- Hier 19:17 الحصـــــــــــــــــــــــــــــــار..
- Hier 19:11 اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
- Hier 16:59 إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
22°
|22°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-14
|18°-12
|19°-11
|17°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 190) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(137 036) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 346) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 743) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 096) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 538) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 577) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 022) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 131) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 427) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 346) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 472) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 446) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 050) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 808) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 264) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 547) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 365) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 912) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 793) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:Momolecool (Belgium )
Sur: هشام العجبوني : محمد عبو هو الأقدر والأقرب لتولي وزارة الداخلية