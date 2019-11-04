ترامب يدعو قادة آسيان للقاء بالولايات المتحدة

Lundi 04 Novembre 2019
الأناضول - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى "قمة خاصة" في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، خلال قمتهم السنوية التي تنتهي الإثنين، في بانكوك، عاصمة تايلاند.
جاء ذلك خلال كلمة روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي حضر اجتماع الرابطة نيابة عن ترامب، ووجه خلالها دعوة لزعماء الآسيان التي تضم 10 دول إلى جانب 6 دول من منطقة المحيطين الهندي والهادي.
يذكر أن مجموعة من الدول الآسيوية التي شاركت في اجتماع بانكوك أخفقت في التوصل إلى تفاهم حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عقدت 16 دولة اجتماعا وزاريا في بانكوك، السبت، حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية "ري سي إي بي".
وذكر التقرير، أن الاجتماع فشل في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية المذكورة، وأن مسؤولين رفيعي المستوى شاركوا فيه أعربوا عن تفائلهم بتوقيعه مع حلول نهاية العام الحالي.
وأوضح أن من بين المواضيع التي لم يتم التوافق حولها، الرسوم الجمركية والاستثمار، إضافةً إلى نقاط أخرى مختلفة، وذات أهمية كبيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يُذكر أن الدول الأعضاء في الرابطة: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا، بجانب دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أستراليا، والصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا.
والجمعة، انطلقت القمة الـ35 لرابطة "آسيان" في بانكوك، وستستمر فعالياتها طوال أربعة أيام تنتهي اليوم.
جاء ذلك خلال كلمة روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي حضر اجتماع الرابطة نيابة عن ترامب، ووجه خلالها دعوة لزعماء الآسيان التي تضم 10 دول إلى جانب 6 دول من منطقة المحيطين الهندي والهادي.
يذكر أن مجموعة من الدول الآسيوية التي شاركت في اجتماع بانكوك أخفقت في التوصل إلى تفاهم حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عقدت 16 دولة اجتماعا وزاريا في بانكوك، السبت، حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية "ري سي إي بي".
وذكر التقرير، أن الاجتماع فشل في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية المذكورة، وأن مسؤولين رفيعي المستوى شاركوا فيه أعربوا عن تفائلهم بتوقيعه مع حلول نهاية العام الحالي.
وأوضح أن من بين المواضيع التي لم يتم التوافق حولها، الرسوم الجمركية والاستثمار، إضافةً إلى نقاط أخرى مختلفة، وذات أهمية كبيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يُذكر أن الدول الأعضاء في الرابطة: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا، بجانب دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أستراليا، والصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا.
والجمعة، انطلقت القمة الـ35 لرابطة "آسيان" في بانكوك، وستستمر فعالياتها طوال أربعة أيام تنتهي اليوم.
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