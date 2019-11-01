كاليفورنيا الأمريكية.. 4 قتلى في إطلاق نار بحفل ''"هالويين'' وإصابة 4 آخرين، وفق الشرطة

Vendredi 01 Novembre 2019
الأناضول - كاليفورنيا - قتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب 4 آخرين، في إطلاق نار خلال احتفال بمناسبة "هالوين"، قرب سان فرانسيسكو، إحدى مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
و"الهالوين"؛ احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي (عيد جميع القديسين).
ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الجمعة، عن ديفيد كوك، قائد شرطة مدينة أوريندا بالولاية نفسها، قوله إن "رجال الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحفل بناء على مكالمة استغاثة، وجدوا حفلا يحضره أكثر من 100 شخص".
وأضاف كوك، أنه "تم إعلان مقتل 4 أشخاص في مسرح الجريمة، وإصابة 4 آخرين بجروح" لم يشر إلى مدى خطورتها.
ولم يدل مسؤول الشرطة بأي تفاصيل إضافية حول الضحايا، بما في ذلك جنسهم وأعمارهم أو ما إذا كان هناك مشتبه به.
وفي وقت سابق الجمعة، كتبت شرطة مقاطعة "كونترا كوستا" بكاليفورنيا، عبر "توتير"، تقول إن "هناك 4 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق النار في مدينة أوريندا.. سننشر المزيد من التفاصيل لاحقا"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
ووقع إطلاق النار خلال احتفال "هالوين"، في منزل تم استئجاره عبر موقع الكتروني، في حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي من ليل الخميس (06:00 ت.غ/ فجر الجمعة)، في أوريندا، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن سان فرانسيسكو، بحسب المصدر نفسه.
و"الهالوين"؛ احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي (عيد جميع القديسين).
ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الجمعة، عن ديفيد كوك، قائد شرطة مدينة أوريندا بالولاية نفسها، قوله إن "رجال الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحفل بناء على مكالمة استغاثة، وجدوا حفلا يحضره أكثر من 100 شخص".
وأضاف كوك، أنه "تم إعلان مقتل 4 أشخاص في مسرح الجريمة، وإصابة 4 آخرين بجروح" لم يشر إلى مدى خطورتها.
ولم يدل مسؤول الشرطة بأي تفاصيل إضافية حول الضحايا، بما في ذلك جنسهم وأعمارهم أو ما إذا كان هناك مشتبه به.
وفي وقت سابق الجمعة، كتبت شرطة مقاطعة "كونترا كوستا" بكاليفورنيا، عبر "توتير"، تقول إن "هناك 4 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق النار في مدينة أوريندا.. سننشر المزيد من التفاصيل لاحقا"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
ووقع إطلاق النار خلال احتفال "هالوين"، في منزل تم استئجاره عبر موقع الكتروني، في حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي من ليل الخميس (06:00 ت.غ/ فجر الجمعة)، في أوريندا، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن سان فرانسيسكو، بحسب المصدر نفسه.
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