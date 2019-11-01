موازنة قطر في النصف الأول من 2019 تسجل فائضا بزيادة قدرها 24.6% على أساس سنوي

Vendredi 01 Novembre 2019



وكالات

- سجلت الموازنة العامة لقطر في النصف الأول من العام الجاري فائضا بنحو 8.85 مليار ريال ، بزيادة قدرها 24.6% عن الفائض المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل 4.2% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة في النصف الأول من العام الحالي 112.2 مليار ريال، مقابل نفقات قدرها 103.3 مليار ريال.وقدرت الموازنة العامة لقطر للعام الحالي تحقيق فائض بنحو 4.3 مليار ريال بنهاية السنة المالية ،مع اجمالي إيرادات متوقعة بنحو 211 مليار ريال ونفقات بحدود 207 مليار ريال، وبسعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولار للبرميل.