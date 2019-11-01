Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Gana El Hawa  

موازنة قطر في النصف الأول من 2019 تسجل فائضا بزيادة قدرها 24.6% على أساس سنوي

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وكالات - سجلت الموازنة العامة لقطر في النصف الأول من العام الجاري فائضا بنحو 8.85 مليار ريال ، بزيادة قدرها 24.6% عن الفائض المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل 4.2% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة في النصف الأول من العام الحالي 112.2 مليار ريال، مقابل نفقات قدرها 103.3 مليار ريال.


وقدرت الموازنة العامة لقطر للعام الحالي تحقيق فائض بنحو 4.3 مليار ريال بنهاية السنة المالية ،مع اجمالي إيرادات متوقعة بنحو 211 مليار ريال ونفقات بحدود 207 مليار ريال، وبسعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولار للبرميل.

  
  
     
  
festival-2d4694ace3601fbbf7b7ba88e6b920b7-2019-11-01 14:42:33






0 de 0 commentaires pour l'article 191967



En continu

الجمعة 01 نوفمبر 2019 | 4ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:25 15:00 12:10 06:43 05:15
21°
 22° % 73 :الرطــوبة
تونــس 17°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-1724°-1628°-1822°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    18291,2

  • (31 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14500 DT        1$ =2,83778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct)   990,3 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572618221|191967 361|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires