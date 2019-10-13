Dimanche 13 Octobre 2019
قيس سعيد: الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية
قيس سعيد: علاقاتنا في الداخل ستبنى على المسؤولية والثقة وسنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية
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قيس سعيد: علاقاتنا في الداخل ستبنى على المسؤولية والثقة وسنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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