قيس سعيد: علاقاتنا في الداخل ستبنى على المسؤولية والثقة وسنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية

Dimanche 13 Octobre 2019



قيس سعيد: الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدوليةقيس سعيد: علاقاتنا في الداخل ستبنى على المسؤولية والثقة وسنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينيةيتبع يتبع يتبع يتبع