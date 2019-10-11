Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ana Fe Entezarak  

هكذا فشل الباجي قايد السبسي..

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..

يتساءل طيف واسع من التونسيين، كيف يُصار إلى اِنتخاب النهضة من جديد في الإنتخابات التشريعية، بعد ما كان منها و من عهدها : إغتيالات سياسية، تسفير شباب تونس إلى بُؤر التوتر، إفلاس خزينة، و صناديق إجتماعية، إغراق الإدارة العمومية و غيرها.. كيف يعاد اِنتخاب منظومة غارقة في الإفلاس ،و الإرهاب ؟؟ ليس هنا مجال لجرد الحساب، و لكن السؤال يبقى مطروحا..


طيف واسع من التونسيين، يرى أن الإسلام السياسي هو أصل الأزمة، و أن الباجي قايد السبسي ما كان عليه أن يضع يده في يد الإسلام السياسي، و هو المحنك و المخضرم و السياسي القادر على إخراج البلاد من عنق الزجاجة( و العبارة له)، و قدرته على الإلتفاف و التعاطي مع إكراهات الواقع السياسي، و إفرازاته ..

ما كان أحد يتصور أن الباجي قايد السبسي، يعجز عن إخراج تونس من أزمتها دون النهضة ، كيف نجح الباجي في إقناع التونسيين أنه لا خيار لهم الا أن نضع أيدينا في أيادي النهضاويين!؟؟. كيف يمكن أن نقنع أن النهضة رقم صعب في المعادلة السياسية و أنه بدونها لا حكم و لا ملك، و لا استقرار و لا حل..
الباجي جعل من بعبع النهضة، أمرا واقعا على التونسيين قبوله، أحبوا أم كرهوا و قد نجح في جعلها جزء من السلطة لا كلاًّ في المعارضة، لهذا تعاظم أمرها، منذ إتفاق باريس بين الشيخين، و قد فشل في إقناعها بالتخلي عن الجانب الدعوي، رغم حضوره الرمزي و التكتيكي في مؤتمرها العاشر...
الباجي فشل في تونسة النهضة، رغم إقرارها بذلك في مناسبات عديدة، لكن تخوّف التونسيين من إنتخاب قيس سعيد رغم تعاطفهم معه، يجد ما يبرره في تدخل النهضة، و دعمها للرجل صراحة و علانية، بالرغم من تصريح الرجل ليلة الصمت الإنتخابي أنه مستقل عنها و عن غيرها و أن من يريد أن يدعم فليفعل، و من يريد أن يصطف في الجانب الآخر فله ذلك..
إنتخاب التونسيين للنهضة يرى فيه التونسيون فشلا للباجي، و نجاحا لراشد في التعاطي مع مشكلات، تونس و نضجا تكتيكيا عاليا، و قدرة فائقة على تماسك القاعدة الانتخابية للنهضة رغم تقلصها منذ ثماني سنوات..

الإسلام السياسي من جديد، في تونس ، رغم إصرار البعض على إقصائه، و سحقه ، و هو من يحدد السياسات القادمة و هو من يتقلد السلطة التنفيذية، مرة أخرى، غير أن جزء لا بأس به من التونسيين ، ممن يعارضون مونبليزير ، سيجدون في مقاطعة الإنتخابات، موقفا صريحا و واضحا من النهضة، رغم تعاطفهم مع قيس سعيد..

  
  
     
  
festival-64bccbee755df070fa95a7c92a3c9757-2019-10-11 23:41:14






0 de 0 commentaires pour l'article 190882



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 12 أكتوبر 2019 | 13 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:49 15:19 12:13 06:24 04:58
22°
 21° % 83 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
21°-2130°-2029°-2127°-2125°-20
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570921965|190882 71|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires