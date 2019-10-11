هكذا فشل الباجي قايد السبسي..

Vendredi 11 Octobre 2019



يتساءل طيف واسع من التونسيين، كيف يُصار إلى اِنتخاب النهضة من جديد في الإنتخابات التشريعية، بعد ما كان منها و من عهدها : إغتيالات سياسية، تسفير شباب تونس إلى بُؤر التوتر، إفلاس خزينة، و صناديق إجتماعية، إغراق الإدارة العمومية و غيرها.. كيف يعاد اِنتخاب منظومة غارقة في الإفلاس ،و الإرهاب ؟؟ ليس هنا مجال لجرد الحساب، و لكن السؤال يبقى مطروحا..طيف واسع من التونسيين، يرى أن الإسلام السياسي هو أصل الأزمة، و أن الباجي قايد السبسي ما كان عليه أن يضع يده في يد الإسلام السياسي، و هو المحنك و المخضرم و السياسي القادر على إخراج البلاد من عنق الزجاجة( و العبارة له)، و قدرته على الإلتفاف و التعاطي مع إكراهات الواقع السياسي، و إفرازاته ..ما كان أحد يتصور أن الباجي قايد السبسي، يعجز عن إخراج تونس من أزمتها دون النهضة ، كيف نجح الباجي في إقناع التونسيين أنه لا خيار لهم الا أن نضع أيدينا في أيادي النهضاويين!؟؟. كيف يمكن أن نقنع أن النهضة رقم صعب في المعادلة السياسية و أنه بدونها لا حكم و لا ملك، و لا استقرار و لا حل..الباجي جعل من بعبع النهضة، أمرا واقعا على التونسيين قبوله، أحبوا أم كرهوا و قد نجح في جعلها جزء من السلطة لا كلاًّ في المعارضة، لهذا تعاظم أمرها، منذ إتفاق باريس بين الشيخين، و قد فشل في إقناعها بالتخلي عن الجانب الدعوي، رغم حضوره الرمزي و التكتيكي في مؤتمرها العاشر...الباجي فشل في تونسة النهضة، رغم إقرارها بذلك في مناسبات عديدة، لكن تخوّف التونسيين من إنتخاب قيس سعيد رغم تعاطفهم معه، يجد ما يبرره في تدخل النهضة، و دعمها للرجل صراحة و علانية، بالرغم من تصريح الرجل ليلة الصمت الإنتخابي أنه مستقل عنها و عن غيرها و أن من يريد أن يدعم فليفعل، و من يريد أن يصطف في الجانب الآخر فله ذلك..إنتخاب التونسيين للنهضة يرى فيه التونسيون فشلا للباجي، و نجاحا لراشد في التعاطي مع مشكلات، تونس و نضجا تكتيكيا عاليا، و قدرة فائقة على تماسك القاعدة الانتخابية للنهضة رغم تقلصها منذ ثماني سنوات..الإسلام السياسي من جديد، في تونس ، رغم إصرار البعض على إقصائه، و سحقه ، و هو من يحدد السياسات القادمة و هو من يتقلد السلطة التنفيذية، مرة أخرى، غير أن جزء لا بأس به من التونسيين ، ممن يعارضون مونبليزير ، سيجدون في مقاطعة الإنتخابات، موقفا صريحا و واضحا من النهضة، رغم تعاطفهم مع قيس سعيد..