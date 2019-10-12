ترامب يعلن قرب انتهاء الحرب التجارية مع الصين

Samedi 12 Octobre 2019
الأناضول - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة والصين أصبحتا على مقربة من إنهاء الحرب التجارية بينهما.
وقال ترامب في حديث لصحفيين بالبيت الأبيض، بعد محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، إن الجانبين توصلا إلى "اتفاق تجاري مهم" يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية، بحسب ما نقلت قناة الحرة.
وأضاف أن "الجانبين قريبان جدا من إنهاء حربهما التجارية، وأن الأمر سيستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا".
وفي السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لصحفيين، إن ترامب وافق على عدم المضي قدما في رفع رسوم جمركية من 25 في المئة إلى 30 في المئة على بضائع صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، بحسب المصدر نفسه.
والأسبوع الماضي، قال ترامب إن هناك فرصة جيدة جدا لأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة.
والخميس، عادت الولايات المتحدة والصين إلى طاولة المفاوضات مجددا على مستوى رفيع، للمرة الأولى منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي، في مسعى للتوصل إلى حل لخلافات تجارية مستمرة منذ نحو 15 شهرا.
واستأنف المفاوضون من البلدين المحادثات، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وسط تكهنات أن يتوصلا إلى اتفاق جزئي حول قضايا مثل شراء العملات والزراعة، تاركين مزيدا من القضايا المثيرة للجدل لمفاوضات لاحقة.
وقال ترامب في حديث لصحفيين بالبيت الأبيض، بعد محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، إن الجانبين توصلا إلى "اتفاق تجاري مهم" يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية، بحسب ما نقلت قناة الحرة.
وأضاف أن "الجانبين قريبان جدا من إنهاء حربهما التجارية، وأن الأمر سيستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا".
وفي السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لصحفيين، إن ترامب وافق على عدم المضي قدما في رفع رسوم جمركية من 25 في المئة إلى 30 في المئة على بضائع صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، بحسب المصدر نفسه.
والأسبوع الماضي، قال ترامب إن هناك فرصة جيدة جدا لأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة.
والخميس، عادت الولايات المتحدة والصين إلى طاولة المفاوضات مجددا على مستوى رفيع، للمرة الأولى منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي، في مسعى للتوصل إلى حل لخلافات تجارية مستمرة منذ نحو 15 شهرا.
واستأنف المفاوضون من البلدين المحادثات، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وسط تكهنات أن يتوصلا إلى اتفاق جزئي حول قضايا مثل شراء العملات والزراعة، تاركين مزيدا من القضايا المثيرة للجدل لمفاوضات لاحقة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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