مصرع 3 في هبوط اضطراري لطائرة شحن غربي أوكرانيا

Vendredi 04 Octobre 2019



الأناضول

- كييف - أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الجمعة، مصرع 3 أشخاص، جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن في مدينة لفيف (غرب)، بعد نفاد وقودها.وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن طائرة شحن من طراز "إيه إن-12" انطلقت من مدينة فيغو الإسبانية متوجهة إلى مدينة لفيف الأوكرانية.وأضاف أن الطائرة اضطرت للهبوط اضطرايا قرب مطار دانيلو هاليتسكي بمدينة لفيف، بعد نفاد وقودها.وأكد مصرع 3 أشخاص في حصيلة أولية، وإصابة 3 آخرين بجروح، في الحادث.