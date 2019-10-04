مصرع 3 في هبوط اضطراري لطائرة شحن غربي أوكرانيا

Vendredi 04 Octobre 2019
الأناضول - كييف - أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الجمعة، مصرع 3 أشخاص، جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن في مدينة لفيف (غرب)، بعد نفاد وقودها.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن طائرة شحن من طراز "إيه إن-12" انطلقت من مدينة فيغو الإسبانية متوجهة إلى مدينة لفيف الأوكرانية.
وأضاف أن الطائرة اضطرت للهبوط اضطرايا قرب مطار دانيلو هاليتسكي بمدينة لفيف، بعد نفاد وقودها.
وأكد مصرع 3 أشخاص في حصيلة أولية، وإصابة 3 آخرين بجروح، في الحادث.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن طائرة شحن من طراز "إيه إن-12" انطلقت من مدينة فيغو الإسبانية متوجهة إلى مدينة لفيف الأوكرانية.
وأضاف أن الطائرة اضطرت للهبوط اضطرايا قرب مطار دانيلو هاليتسكي بمدينة لفيف، بعد نفاد وقودها.
وأكد مصرع 3 أشخاص في حصيلة أولية، وإصابة 3 آخرين بجروح، في الحادث.
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Par:Humanoid (Japan )
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