Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamna El Hobb  

أليس فيكم رجل .. رشيد

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
حياة بن يادم


يتواصل العد التنازلي للمسار الانتخابي الرئاسي، للظفر بعرش قرطاج ، ويواصل المترشحون في الامتار الاخيرة حرث البلاد في كل الاتجاهات ضاربين الرقم القياسي في التودد لاصوات الشعب.


و تواصل الغرفات المغلقة لمكونات النظام "الحداثي ..التقدميي.. الديمقراطي.. " نقاشات بيع التنازلات بالمزاد العلني لفائدة مرشح المنظومة الموعود ، ليستفتح العرض محسن مرزوق معلنا البيعة للزبيدي، في انتظار ما تؤول اليه البتة في اللحظات الاخيرة القادمة لباقي المترشحين من نفس العائلة.

و بالتوازي، تدار المعركة الانتخابية على الشبكات الاعلامية و شبكة التواصل الاجتماعية بين مكونات الصف الثوري، بنداءات اعلامية لطرف مترشح لاخرين بسحب ترشحهم لفائدته، ليلقى رفضا قطعيا، و اصرارا على دخول يوم الحسم مشتتين، و لنتاكد ان شعرة معاوية انقطعت، لتنطلق على منصات التواصل الاجتماعي التراشق بالتهم وصل حد التخوين لثورة 17 ديسمبر و الكل اصبح وصيا و ناطقا رسميا باسمها.

محمد المنصف المرزوقي، حمادي الجبالي، عبد الفتاح مورو، سيف الدين مخلوف.. اتت بهم ثورة 17 ديسمبر، و كانوا على قلب رجل واحد، لكن اليوم اصبحوا فرادى بعد ان كانوا جماعات..

الاسماء هي .. هي، لكن القلوب.. مع الاسف.. تغيرت .

أليس فيكم رجل.. رشيد.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189087

Zoulel  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 22h 13m |           
Les choses peuvent se rattraper au second tour. Tous les candidats comptés sur la révolution peuvent soutenir Mourou

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 21h 31m |           
نعم فيهم رجل رشيد .انه الناخب والناخبة .عليهما أن يتخذا قرارهما بكل وعي .فقد تكشفت اللعبة في الساعات الأخيرة عبر نجاح الغرف المظلمة في تشتيت أصوات الثورة بأيادي خفية ومندسة تحرض على عدم لم الشمل الثوري حول مرشح واحد يكون الأقدر للفوز بالسباق الرئاسي .

Mandhouj  (France)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 21h 20m |           
فهمت أن الكلام موجه للجميع. تونس المساواة .
مرزوق جاه تلافون من بن زايد، فلبى الطلب . خيار عقلاني . الثورة المضادة تملك محرك المنافع المشتركة.
طبيعي جدا. هكذا حكمت الدكتاتوريات لعقود . نحن البطالة متعنا عملوا ثورة، كل واحد يحب يولي رئيس. .

يلزم نعرف أن هذا السباق الرئاسي ليس سباق على كرسي ، و إنما سباق على مسؤولية ديمقراطية. لما الناس تمشي مجتمعة في إطار و ضمن مشروع مجتمعي و سياسي تتقارب فيه الرؤى، أحسن ، أحسن ما يمشي كل واحد وحدو. أولا ستكون هناك خسارة وقت و فلوس لدورة ثانية. لكن ميش مشكل. الاشوم لما يحدث الاشوم . لكن ميش مشكل أيضاً . نحن ابناء الثورة لا نموت، انفرخو ورانا . و في تونس هناك عديد خيارات، نكون أو نكون.
تحية لمن له عقلا و ألقى السمع وهو شهيد .
#تونس_تنتخب
بن علي هرب.



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