Vendredi 13 Septembre 2019



يتواصل العد التنازلي للمسار الانتخابي الرئاسي، للظفر بعرش قرطاج ، ويواصل المترشحون في الامتار الاخيرة حرث البلاد في كل الاتجاهات ضاربين الرقم القياسي في التودد لاصوات الشعب.و تواصل الغرفات المغلقة لمكونات النظام "الحداثي ..التقدميي.. الديمقراطي.. " نقاشات بيع التنازلات بالمزاد العلني لفائدة مرشح المنظومة الموعود ، ليستفتح العرض محسن مرزوق معلنا البيعة للزبيدي، في انتظار ما تؤول اليه البتة في اللحظات الاخيرة القادمة لباقي المترشحين من نفس العائلة.و بالتوازي، تدار المعركة الانتخابية على الشبكات الاعلامية و شبكة التواصل الاجتماعية بين مكونات الصف الثوري، بنداءات اعلامية لطرف مترشح لاخرين بسحب ترشحهم لفائدته، ليلقى رفضا قطعيا، و اصرارا على دخول يوم الحسم مشتتين، و لنتاكد ان شعرة معاوية انقطعت، لتنطلق على منصات التواصل الاجتماعي التراشق بالتهم وصل حد التخوين لثورة 17 ديسمبر و الكل اصبح وصيا و ناطقا رسميا باسمها.محمد المنصف المرزوقي، حمادي الجبالي، عبد الفتاح مورو، سيف الدين مخلوف.. اتت بهم ثورة 17 ديسمبر، و كانوا على قلب رجل واحد، لكن اليوم اصبحوا فرادى بعد ان كانوا جماعات..الاسماء هي .. هي، لكن القلوب.. مع الاسف.. تغيرت .أليس فيكم رجل.. رشيد.