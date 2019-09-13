Vendredi 13 Septembre 2019
حياة بن يادم
يتواصل العد التنازلي للمسار الانتخابي الرئاسي، للظفر بعرش قرطاج ، ويواصل المترشحون في الامتار الاخيرة حرث البلاد في كل الاتجاهات ضاربين الرقم القياسي في التودد لاصوات الشعب.
و تواصل الغرفات المغلقة لمكونات النظام "الحداثي ..التقدميي.. الديمقراطي.. " نقاشات بيع التنازلات بالمزاد العلني لفائدة مرشح المنظومة الموعود ، ليستفتح العرض محسن مرزوق معلنا البيعة للزبيدي، في انتظار ما تؤول اليه البتة في اللحظات الاخيرة القادمة لباقي المترشحين من نفس العائلة.
و بالتوازي، تدار المعركة الانتخابية على الشبكات الاعلامية و شبكة التواصل الاجتماعية بين مكونات الصف الثوري، بنداءات اعلامية لطرف مترشح لاخرين بسحب ترشحهم لفائدته، ليلقى رفضا قطعيا، و اصرارا على دخول يوم الحسم مشتتين، و لنتاكد ان شعرة معاوية انقطعت، لتنطلق على منصات التواصل الاجتماعي التراشق بالتهم وصل حد التخوين لثورة 17 ديسمبر و الكل اصبح وصيا و ناطقا رسميا باسمها.
محمد المنصف المرزوقي، حمادي الجبالي، عبد الفتاح مورو، سيف الدين مخلوف.. اتت بهم ثورة 17 ديسمبر، و كانوا على قلب رجل واحد، لكن اليوم اصبحوا فرادى بعد ان كانوا جماعات..
الاسماء هي .. هي، لكن القلوب.. مع الاسف.. تغيرت .
أليس فيكم رجل.. رشيد.
يتواصل العد التنازلي للمسار الانتخابي الرئاسي، للظفر بعرش قرطاج ، ويواصل المترشحون في الامتار الاخيرة حرث البلاد في كل الاتجاهات ضاربين الرقم القياسي في التودد لاصوات الشعب.
و تواصل الغرفات المغلقة لمكونات النظام "الحداثي ..التقدميي.. الديمقراطي.. " نقاشات بيع التنازلات بالمزاد العلني لفائدة مرشح المنظومة الموعود ، ليستفتح العرض محسن مرزوق معلنا البيعة للزبيدي، في انتظار ما تؤول اليه البتة في اللحظات الاخيرة القادمة لباقي المترشحين من نفس العائلة.
و بالتوازي، تدار المعركة الانتخابية على الشبكات الاعلامية و شبكة التواصل الاجتماعية بين مكونات الصف الثوري، بنداءات اعلامية لطرف مترشح لاخرين بسحب ترشحهم لفائدته، ليلقى رفضا قطعيا، و اصرارا على دخول يوم الحسم مشتتين، و لنتاكد ان شعرة معاوية انقطعت، لتنطلق على منصات التواصل الاجتماعي التراشق بالتهم وصل حد التخوين لثورة 17 ديسمبر و الكل اصبح وصيا و ناطقا رسميا باسمها.
محمد المنصف المرزوقي، حمادي الجبالي، عبد الفتاح مورو، سيف الدين مخلوف.. اتت بهم ثورة 17 ديسمبر، و كانوا على قلب رجل واحد، لكن اليوم اصبحوا فرادى بعد ان كانوا جماعات..
الاسماء هي .. هي، لكن القلوب.. مع الاسف.. تغيرت .
أليس فيكم رجل.. رشيد.
3 de 3 commentaires pour l'article 189087
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- 20:52 أليس فيكم رجل .. رشيد
- 14:36 المقامة الانتخابية
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Par:zoulel (Tunisia )
Sur:أليس فيكم رجل .. رشيد