ترامب يرجئ زيارته للدنمارك وسط خلاف بشأن شراء جزيرة ''غرينلاند''

Jeudi 22 Août 2019



الأناضول

- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أرجأ زيارته للدنمارك، وسط خلاف بشأن شراء جزيرة غرينلاند، بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الجزيرة ليست للبيع.جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال ترامب في تغريدته "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، لكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء ، مته فريدريكسن، بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند، سأرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".وكان رئيس وزراء غرينلاند، كيم كيلسن، وفريدريكسن أعلنا أن هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ليست للبيع، بعد أن أبدى ترامب اهتمامه بشرائها.ويعيش حوالي 56 ألف شخص في الجزيرة المغطاة بالجليد والتي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وتتبع سياستها الخارجية والأمنية لكوبنهاغن.وقالت الخارجية الدنماركية في بيان، الجمعة الماضية، إن "الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والمياه النقية والطاقة المتجددة والسياحة، نحن منفتحون للتعاون التجاري لكننا لسنا للبيع".بدوره، قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق، لارس لوكه راسموسن "لا بد أنها كذبة الأول من أبريل، وأنا جاءت في غير موعدها تماما".وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة الماضية، بأن ترامب مهتم بشراء "غرينلاند"، أكبر جزيرة في العالم.وأبدى عدد من المستشارين دعمهم للخطوة على اعتبار أنها "مجدية اقتصاديا"، فيما اعتبرها آخرون مجرد فكرة تحظى بإعجاب ترامب.وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كيف تتمكن الولايات المتحدة من شراء غرينلاند، التابعة للدانمارك، والتي تتمتع بحكم ذاتي.وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أن ترامب، يعتزم زيارة كل من بولندا، والدنمارك خلال الفترة من 31 أغسطس/آب الجاري حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل.وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، نهاية يوليو/تموز الماضي، كان من المنتظر أن يذهب ترامب يوم 2 سبتمبر للدنمارك؛ ليلتقلي ملكة البلاد، مارغريت الثانية، ويعقد سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين بالبلاد.