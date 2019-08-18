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فلسطينيون يشيّعون جثامين 3 شبان قتلهم الجيش الإسرائيلي شمالي غزة

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
الأناضول - غزة/ نور أبو عيشة - شيّع مئات الفلسطينيين، الأحد، جثامين 3 شبان، قتلهم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، قرب السياج الفاصل، شمالي قطاع غزة.

وانطلقت جنازات الشهداء الثلاثة وهم" محمود الولايدة (24 عاما)، ومحمد أبو ناموس (27 عاما)، ومحمد الترامسي (26 عاما)" من منازلهم، حيث جابت بعض الشوارع.


وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الثلاثة في مسجد "القسام"، ببلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وأدانت حركة "حماس"، صباح الأحد، جريمة قتل الفلسطينيين الثلاثة، مستنكرةً تواصل صمت المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الجرائم.

وقالت "حماس"، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "يواصل الاحتلال الصهيوني استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني (...) وهذه الجريمة تعكس سلوكه الوحشي".

بدورها، حمّلت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، الجانب الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتشال جثامين الشهداء الثلاثة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وليلة السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار".

  
  
     
  
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