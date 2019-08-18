فلسطينيون يشيّعون جثامين 3 شبان قتلهم الجيش الإسرائيلي شمالي غزة

Dimanche 18 Août 2019
الأناضول - غزة/ نور أبو عيشة - شيّع مئات الفلسطينيين، الأحد، جثامين 3 شبان، قتلهم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، قرب السياج الفاصل، شمالي قطاع غزة.
وانطلقت جنازات الشهداء الثلاثة وهم" محمود الولايدة (24 عاما)، ومحمد أبو ناموس (27 عاما)، ومحمد الترامسي (26 عاما)" من منازلهم، حيث جابت بعض الشوارع.
وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الثلاثة في مسجد "القسام"، ببلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.
وأدانت حركة "حماس"، صباح الأحد، جريمة قتل الفلسطينيين الثلاثة، مستنكرةً تواصل صمت المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الجرائم.
وقالت "حماس"، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "يواصل الاحتلال الصهيوني استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني (...) وهذه الجريمة تعكس سلوكه الوحشي".
بدورها، حمّلت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، الجانب الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتشال جثامين الشهداء الثلاثة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وليلة السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار".
وانطلقت جنازات الشهداء الثلاثة وهم" محمود الولايدة (24 عاما)، ومحمد أبو ناموس (27 عاما)، ومحمد الترامسي (26 عاما)" من منازلهم، حيث جابت بعض الشوارع.
وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الثلاثة في مسجد "القسام"، ببلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.
وأدانت حركة "حماس"، صباح الأحد، جريمة قتل الفلسطينيين الثلاثة، مستنكرةً تواصل صمت المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الجرائم.
وقالت "حماس"، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "يواصل الاحتلال الصهيوني استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني (...) وهذه الجريمة تعكس سلوكه الوحشي".
بدورها، حمّلت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، الجانب الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتشال جثامين الشهداء الثلاثة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وليلة السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار".
En continu
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
- Hier 21:30 النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة
- Hier 12:04 خميس الجهيناوي.. الغياب القاتل!!
- Hier 10:21 سلمى اللّومي تعشق حماتها لأنّها أنجبت حياتها
- Hier 07:33 الطب يحسم سبب ''وفاة'' جيفري إبستين
- Hier 06:50 فضيحة الــ101 سؤال !!!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
33°
|33°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-24
|37°-24
|37°-25
|36°-25
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 209) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 065) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 993) كلات بعضها ..
( 66 803) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 475) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 703) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 113) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 680) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 806) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 103) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 899) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 068) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 445) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 556) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 387) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 329) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 768) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 298) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 287) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 168) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: المرزوقي في حوار مع باب نات.. عن آخر كلامه مع السيسي ومرسي ..عن قواعد النهضة..عن خصوم قطر على موائد قطر...!