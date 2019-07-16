تونس.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 87 يوم توريد

Mardi 16 Juillet 2019
الأناضول - تونس/ يسرى ونّاس - أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 87 يوم توريد.
ووفق البيانات نفسها، فإن قيمة الاحتياطي قدرت بـ 15.59 مليار دينار (5.43 مليار دولار).
والسبت، بلغ احتياطي العملة الأجنبية بحسب المركزي التونسي، 14.3 مليار دينار (5.1 مليارات دولار) ما يعادل 80 يوم توريد.
والأربعاء، قالت وزارة المالية إن الحكومة باعت سندات مقومة باليورو لأجل سبعة أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 بالمئة.
وأضافت أن 182 مستثمرا قدموا عروضا للاكتتاب قيمتها الإجمالية 2.2 مليار يورو.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، باعت تونس سندات دولية لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون يورو مع سعر فائدة 6.75 بالمئة.
ووصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الإثنين، الظروف النقدية والمالية الحالية في بلاده بـ"الجيدة والاستثنائية".
وقال العباسي، خلال جلسة استماع في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إن "الوضع المالي الحالي استثنائي.. السياسة المعتمدة بدأت تعطي ثمارها، من خلال تحقيق استقرار في سعر صرف الدينار التونسي".
وصعد الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات الإثنين، إلى متوسط 2.86، مقابل 3 دنانير/ دولار مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وأرجع العباسي، الاستقرار في الوضع النقدي، إلى اتخاذ بلاده "قرارات جريئة عبر تعزيز الشفافية ومقاومة السوق الموازية، وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
ووفق البيانات نفسها، فإن قيمة الاحتياطي قدرت بـ 15.59 مليار دينار (5.43 مليار دولار).
والسبت، بلغ احتياطي العملة الأجنبية بحسب المركزي التونسي، 14.3 مليار دينار (5.1 مليارات دولار) ما يعادل 80 يوم توريد.
والأربعاء، قالت وزارة المالية إن الحكومة باعت سندات مقومة باليورو لأجل سبعة أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 بالمئة.
وأضافت أن 182 مستثمرا قدموا عروضا للاكتتاب قيمتها الإجمالية 2.2 مليار يورو.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، باعت تونس سندات دولية لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون يورو مع سعر فائدة 6.75 بالمئة.
ووصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الإثنين، الظروف النقدية والمالية الحالية في بلاده بـ"الجيدة والاستثنائية".
وقال العباسي، خلال جلسة استماع في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إن "الوضع المالي الحالي استثنائي.. السياسة المعتمدة بدأت تعطي ثمارها، من خلال تحقيق استقرار في سعر صرف الدينار التونسي".
وصعد الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات الإثنين، إلى متوسط 2.86، مقابل 3 دنانير/ دولار مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وأرجع العباسي، الاستقرار في الوضع النقدي، إلى اتخاذ بلاده "قرارات جريئة عبر تعزيز الشفافية ومقاومة السوق الموازية، وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
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|Quarts de Finale
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:Potentialside (Tunisia )
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