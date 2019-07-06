الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطاري أبها وجازان السعوديين

Samedi 06 Juillet 2019



الأناضول

- الرياض - قالت جماعة "الحوثي" في اليمن، السبت، إنها شنت عدة هجمات على مطاري أبها وجازان، جنوب غربي السعودية، عبر طائرات مسيرة، فيما لم يصدر تعقيب من المملكة بشأن الأمر.وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن "طائرات من نوع قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية مهمة في مطار جازان وأبها الإقليميين"، فيما سبق أن أكدت المملكة أن المطارين أهداف مدنية، مستنكرة شن الحوثيين هجمات عليهما.وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.وزعم المتحدث باسم قوات الحوثيين أن العمليتين "أصابتا أهدافهما بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطارين".ولم يصدر عن السلطات السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده باليمن، تعقيبا على الأمر حتى الساعة 17:45 ت.غ.وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎