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الجنوب إفريقي قوميز حكما للقاء تونس و غانا

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي فيكتور قوميز لإدارة المقابلة التي ستجمع بين تونس و غانا و التي سيحتضنها ملعب الإسماعيلية يوم الاثنين 08 جويلية 2019 بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس.

كما تم تعيين مواطنه زاكيلي سيويلا مساعدا أولا و سورو فاستوني من الليسوتو مساعدا ثانيا و جون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا.



  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Nigeria - Cameroun (3-2)
    20:00: Egypte - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
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