الجنوب إفريقي قوميز حكما للقاء تونس و غانا

Samedi 06 Juillet 2019



باب نات

- عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي فيكتور قوميز لإدارة المقابلة التي ستجمع بين تونس و غانا و التي سيحتضنها ملعب الإسماعيلية يوم الاثنين 08 جويلية 2019 بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس.كما تم تعيين مواطنه زاكيلي سيويلا مساعدا أولا و سورو فاستوني من الليسوتو مساعدا ثانيا و جون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا.