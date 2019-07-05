مهرجان قرطاج الدولي 2019: إضافة حفل للفنانة لطيفة العرفاوي لتعتلي ركح قرطاج بعد غياب تسع سنوات

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - تعود الفنانة لطيفة العرفاوي إلى مهرجان قرطاج الدولي لتعتلي مجدّدا ركح المسرح الروماني بقرطاج بعد غياب استمرّ طيلة السنوات التي تلت 14 جانفي 2011. وستحيي لطيفة العرفاوي سهرة 19 جويلية الحالي.
وجاء الإعلان عن برمجة عرض الفنانة لطيفة العرفاوي، قبُيْل انتهاء الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة، إذ ذكر مدير الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع أن "الفنانة لطيفة العرفاوي ستكون ضيفة المهرجان وتقرّر برمجة حفل موسيقي بإمضائها يوم 19 جويلية" دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول برمجة هذا الحفل الذي لم يكن مدرجا على قائمة عروض المهرجان في الأيام الأخيرة بل تمت إضافته في الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان البرنامج لذلك لا لم يقع ذكر هذا العرض في الملف الصحفي ولا في الفيديو التقديمي لعروض الدورة الحالية.
وكانت الفنانة لطيفة العرفاوي قد دوّنت على حسابها الخاص على التويتر، أن هناك من يشن ضدّها حملة لتغييبها عن المهرجانات في تونس منذ تسع سنوات، مضيفة أن عرضها ألغيَ من برمجة اختتام مهرجان بنزرت الدولي، وأُلغيَ كذلك عرض ثانٍ كان من المفترض أن يفتتح مهرجان صفاقس الدولي في اللحظات الأخيرة على حد تعبيرها.
وطالبت لطيفة العرفاوي وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بتصريح رسمي عن أسباب إلغاء عروضها الفنية ضمن المهرجانات الدولية التونسية، مشيرة إلى أن الجمهور التونسي والعربي يدعمها ويريدها أن تكون حاضرة في المهرجانات.
وتقام الدورة الخامسة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي من 11 جويلية إلى 20 أوت 2019 بميزانية جملية تتراوح بين 5 مليون دينار و5.5 مليون دينار، رصدت منها وزراة الشؤون الثقافية مبلغا قدره 2 مليون دينار، وفق ما أعلن عن ذلك مدير الدورة مختار الرصاع.
وأكد الرصاع على أن الجمهور يعدّ من أكبر الداعمين للمهرجان، إذ ساهم في مداخيل المهرجان خلال دورته الفائتة بـ 1 مليار و850 ألف دينار، داعيا المؤسسات المالية والاقتصادية إلى الاستثمار في الثقافة ودعم التظاهرات الفنية.
مدير المهرجان مختار الرصاع الذي اختار الكشف عن برنامج هذه الدورة معتمدا أسلوبا راوح بين الجدّ تارة والفكاهة طورا، دافع بقوّة عن اختيارات الهيئة المديرة لعروض المهرجان، مبرزا أن البرنامج يجمع بين العروض الترفيهية والعروض الفنية الراقية ويلبي مختلف الأذواق الفنية.
ومن جهته، قال مدير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية محمد الهادي الجويني إن الإعداد لهذه الدورة انطلق منذ ثلاثة أشهر، مضيفا أن المسرح الروماني بقرطاج تزيّن بأبهى حلّة لاستقبال جمهوره.
وبرمجت الهيئة المديرة للدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي 31 عرضا متنوعا يُراوح بين الموسيقى بمختلف أنماطها والمسرح والكوريغرافيا، منها 22 عرضا موسيقيا و 3عروض رقص بالي و3 عروض "ستانداب" وعرضيْن موجهين للأطفال، بالإضافة إلى عرض مسرحية غنائية ستقدم في سهرتين.
وستكون تونس ممثّلة بـ 12 عرضا، بالإضافة إلى 14 عرضا من الوطن العربي من الجزائروالمغرب ولبنان وفلسطين وسوريا، فضلا عن 6 عروض عالمية من الصين واليابان وفرنسا والاكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وتفتتح الدورة بالعرض الأول على المستوى العربي والإفريقي للبالي الروسي "بحيرة البجع" وهو إحدى روائع الموسيقار الروسي "تشايكوفسكي" ألفها سنة 1887 وتتضمن أربعة فصول راقصة وقدمت للمرة الأولى على مسرح البولشوي بموسكو في مارس 1887 وقام بتصميم رقصات الباليه "ماريوس بيتيبا" وظلت إلى اليوم ملهمة الكوريغرافيين.
أما حفل الاختتام فيحييه أمير الغناء العربي صابر الرباعي.
وتتميّز الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي ببرمجة موعديْن للعرض المسرحي الغنائي "ملوك الطوائف" في نسخته الثانية، وهو عمل من إخراج منصور الرحباني، بطولة هبة طوجي وغسان صليبا وإنتاج أسامة الرحباني ومنصور الرحباني. وسيتم تقديم هذا العمل في سهرتيْ 15 و16 جويلية الحالي.
كما تسجّل هذه الدورة عودة مجموعة "غوسبال لـ 100 صوت" للمرة الثانية على التوالي، وذلك يوم 4 أوت القادم، فضلا عن عودة كلّ من الفنانة اللبنانية كارول سماحة (9 أوت) وعاصي الحلاني الذي يعود الى قرطاج بعد غياب نحو عشر سنوات (17 أوت) وراغب علامة (3 أوت).
// عودة الفنان عدنان الشواشي وتسجّل هذه الدورة عودة الفنان التونسي عدنان الشواشي إلى ركح المسرح الروماني بقرطاج بعد غياب دام لنحو عشرين سنة، إذ سيغني في سهرة 24 جويلية الحالي مرفوقا بفرقة الطرب العربي الأصيل بقيادة عبد الرحمان العيادي.
وستمثّل هذه الدورة أيضا الإطلالة الأولى لكلّ من الصوت الغنائي الأردني من أصل فلسطيني أدهم النابلسي الذي سيغني لجمهوره في سهرة 20 جويلية وكذلك للفلسطينية ريم تلحمي وفرقة "الأنس والجام" التي ستحيي سهرة 2 أوت القادم، بالإضافة إلى عرض الفنان السوري طارق العربي طرقان يوم 14 أوت، وهو مؤلف وملحن أغاني الكرتون.
واحتفالا بتونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019، برمجت إدارة مهرجان قرطاج الدولي عرضيْن صوفييْن، الأول هو عرض "الزيارة" لسامي اللجمي سيقام يوم 25 جويلية في عيد الجمهورية، والثاني ستحييه حضرة سيدي بن عيسى من مدينة مكناس المغربية يوم 10 أوت.
إلغاء العروض الموازية للمهرجان
ولم تبرمج إدارة مهرجان قرطاج الدولي هذا العام عروضا موازية كانت دأبت على تنظيمها في السنوات الأخيرة بهدف تشجيع الفنانين الشبان من المغنين والمسرحيين.
وفسّر مختار الرصاع غياب العروض الموازية بضعف الميزانية ومحدودية الإمكانيات المالية للمهرجان مقابل ارتفاع تكاليف تهيئة فضاء المتحف الوطني بقرطاج لاحتضان العروض.
وتنطلق عملية بيع تذاكر حفلات المهرجان على الأنترنات بداية من اليوم الجمعة 5 جويلية 2019 على الموقع www.e-festivals.tn وسيتم يوم 7 جويلية 2019 فتح 4 نقاط لبيع التذاكر بكل من مدينة الثقافة والمسرح الروماني بقرطاج وبالفضاء التجاري كارفور المرسى وكارفور بومهل.
وجاء الإعلان عن برمجة عرض الفنانة لطيفة العرفاوي، قبُيْل انتهاء الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة، إذ ذكر مدير الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع أن "الفنانة لطيفة العرفاوي ستكون ضيفة المهرجان وتقرّر برمجة حفل موسيقي بإمضائها يوم 19 جويلية" دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول برمجة هذا الحفل الذي لم يكن مدرجا على قائمة عروض المهرجان في الأيام الأخيرة بل تمت إضافته في الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان البرنامج لذلك لا لم يقع ذكر هذا العرض في الملف الصحفي ولا في الفيديو التقديمي لعروض الدورة الحالية.
وكانت الفنانة لطيفة العرفاوي قد دوّنت على حسابها الخاص على التويتر، أن هناك من يشن ضدّها حملة لتغييبها عن المهرجانات في تونس منذ تسع سنوات، مضيفة أن عرضها ألغيَ من برمجة اختتام مهرجان بنزرت الدولي، وأُلغيَ كذلك عرض ثانٍ كان من المفترض أن يفتتح مهرجان صفاقس الدولي في اللحظات الأخيرة على حد تعبيرها.
وطالبت لطيفة العرفاوي وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بتصريح رسمي عن أسباب إلغاء عروضها الفنية ضمن المهرجانات الدولية التونسية، مشيرة إلى أن الجمهور التونسي والعربي يدعمها ويريدها أن تكون حاضرة في المهرجانات.
وتقام الدورة الخامسة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي من 11 جويلية إلى 20 أوت 2019 بميزانية جملية تتراوح بين 5 مليون دينار و5.5 مليون دينار، رصدت منها وزراة الشؤون الثقافية مبلغا قدره 2 مليون دينار، وفق ما أعلن عن ذلك مدير الدورة مختار الرصاع.
وأكد الرصاع على أن الجمهور يعدّ من أكبر الداعمين للمهرجان، إذ ساهم في مداخيل المهرجان خلال دورته الفائتة بـ 1 مليار و850 ألف دينار، داعيا المؤسسات المالية والاقتصادية إلى الاستثمار في الثقافة ودعم التظاهرات الفنية.
مدير المهرجان مختار الرصاع الذي اختار الكشف عن برنامج هذه الدورة معتمدا أسلوبا راوح بين الجدّ تارة والفكاهة طورا، دافع بقوّة عن اختيارات الهيئة المديرة لعروض المهرجان، مبرزا أن البرنامج يجمع بين العروض الترفيهية والعروض الفنية الراقية ويلبي مختلف الأذواق الفنية.
ومن جهته، قال مدير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية محمد الهادي الجويني إن الإعداد لهذه الدورة انطلق منذ ثلاثة أشهر، مضيفا أن المسرح الروماني بقرطاج تزيّن بأبهى حلّة لاستقبال جمهوره.
وبرمجت الهيئة المديرة للدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي 31 عرضا متنوعا يُراوح بين الموسيقى بمختلف أنماطها والمسرح والكوريغرافيا، منها 22 عرضا موسيقيا و 3عروض رقص بالي و3 عروض "ستانداب" وعرضيْن موجهين للأطفال، بالإضافة إلى عرض مسرحية غنائية ستقدم في سهرتين.
وستكون تونس ممثّلة بـ 12 عرضا، بالإضافة إلى 14 عرضا من الوطن العربي من الجزائروالمغرب ولبنان وفلسطين وسوريا، فضلا عن 6 عروض عالمية من الصين واليابان وفرنسا والاكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وتفتتح الدورة بالعرض الأول على المستوى العربي والإفريقي للبالي الروسي "بحيرة البجع" وهو إحدى روائع الموسيقار الروسي "تشايكوفسكي" ألفها سنة 1887 وتتضمن أربعة فصول راقصة وقدمت للمرة الأولى على مسرح البولشوي بموسكو في مارس 1887 وقام بتصميم رقصات الباليه "ماريوس بيتيبا" وظلت إلى اليوم ملهمة الكوريغرافيين.
أما حفل الاختتام فيحييه أمير الغناء العربي صابر الرباعي.
وتتميّز الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي ببرمجة موعديْن للعرض المسرحي الغنائي "ملوك الطوائف" في نسخته الثانية، وهو عمل من إخراج منصور الرحباني، بطولة هبة طوجي وغسان صليبا وإنتاج أسامة الرحباني ومنصور الرحباني. وسيتم تقديم هذا العمل في سهرتيْ 15 و16 جويلية الحالي.
كما تسجّل هذه الدورة عودة مجموعة "غوسبال لـ 100 صوت" للمرة الثانية على التوالي، وذلك يوم 4 أوت القادم، فضلا عن عودة كلّ من الفنانة اللبنانية كارول سماحة (9 أوت) وعاصي الحلاني الذي يعود الى قرطاج بعد غياب نحو عشر سنوات (17 أوت) وراغب علامة (3 أوت).
// عودة الفنان عدنان الشواشي وتسجّل هذه الدورة عودة الفنان التونسي عدنان الشواشي إلى ركح المسرح الروماني بقرطاج بعد غياب دام لنحو عشرين سنة، إذ سيغني في سهرة 24 جويلية الحالي مرفوقا بفرقة الطرب العربي الأصيل بقيادة عبد الرحمان العيادي.
وستمثّل هذه الدورة أيضا الإطلالة الأولى لكلّ من الصوت الغنائي الأردني من أصل فلسطيني أدهم النابلسي الذي سيغني لجمهوره في سهرة 20 جويلية وكذلك للفلسطينية ريم تلحمي وفرقة "الأنس والجام" التي ستحيي سهرة 2 أوت القادم، بالإضافة إلى عرض الفنان السوري طارق العربي طرقان يوم 14 أوت، وهو مؤلف وملحن أغاني الكرتون.
واحتفالا بتونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019، برمجت إدارة مهرجان قرطاج الدولي عرضيْن صوفييْن، الأول هو عرض "الزيارة" لسامي اللجمي سيقام يوم 25 جويلية في عيد الجمهورية، والثاني ستحييه حضرة سيدي بن عيسى من مدينة مكناس المغربية يوم 10 أوت.
إلغاء العروض الموازية للمهرجان
ولم تبرمج إدارة مهرجان قرطاج الدولي هذا العام عروضا موازية كانت دأبت على تنظيمها في السنوات الأخيرة بهدف تشجيع الفنانين الشبان من المغنين والمسرحيين.
وفسّر مختار الرصاع غياب العروض الموازية بضعف الميزانية ومحدودية الإمكانيات المالية للمهرجان مقابل ارتفاع تكاليف تهيئة فضاء المتحف الوطني بقرطاج لاحتضان العروض.
وتنطلق عملية بيع تذاكر حفلات المهرجان على الأنترنات بداية من اليوم الجمعة 5 جويلية 2019 على الموقع www.e-festivals.tn وسيتم يوم 7 جويلية 2019 فتح 4 نقاط لبيع التذاكر بكل من مدينة الثقافة والمسرح الروماني بقرطاج وبالفضاء التجاري كارفور المرسى وكارفور بومهل.
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|Pts
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|G
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|DB
|9
|3
|3
|0
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Par:MedTunisie ( )
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