السعودية تعلن إسقاط ''طائرة مسيرة حوثية''

Mardi 25 Juin 2019
الأناضول - الرياض - أعلنت السعودية، الثلاثاء، إسقاط "طائرة مسيرة حوثية" كانت متجهة لإحدى مدنها جنوبي غرب المملكة.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون".
وأوضح أن الطائرة المسيرة كانت باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط، جنوبي غرب المملكة.
وكشف أنه "لم يتم تحقيق أي من أهداف الحوثيين (في إشارة لسقوط ضحايا أو خسائر) وتم تدمير الطائرة وإسقاطها".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره المسؤول العسكري بالتحالف العربي.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية، إذ أعلن التحالف العربي، في 12 يونيو/حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".
ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي، استهداف مطار أبها السعودي مجددا من قبل جماعة "الحوثي"، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين، فيما قال متحدث عسكري حوثي إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون".
وأوضح أن الطائرة المسيرة كانت باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط، جنوبي غرب المملكة.
وكشف أنه "لم يتم تحقيق أي من أهداف الحوثيين (في إشارة لسقوط ضحايا أو خسائر) وتم تدمير الطائرة وإسقاطها".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره المسؤول العسكري بالتحالف العربي.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية، إذ أعلن التحالف العربي، في 12 يونيو/حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".
ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي، استهداف مطار أبها السعودي مجددا من قبل جماعة "الحوثي"، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين، فيما قال متحدث عسكري حوثي إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".
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