انس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية

Mardi 25 Juin 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ثمن النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بفوزها يوم الثلاثاء على ماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5.
وستواجه اللاعبة التونسية في الدور ثمن النهائي الفرنسية اليز كورني التي ترشحت على حساب الاوكرانية ايلينا زفيتولينا 6-3 7-6.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5.
وستواجه اللاعبة التونسية في الدور ثمن النهائي الفرنسية اليز كورني التي ترشحت على حساب الاوكرانية ايلينا زفيتولينا 6-3 7-6.
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|1
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|0
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|0
|0
|1
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|G
|N
|P
|DB
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|0
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