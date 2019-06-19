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انس جابر تخرج من الدور الثاني لدورة مايوركا بالانسحاب امام الامريكية صوفيا كينين

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
وات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر من الدور الثاني لدورة مايوركا الاسبانية التي تقام من 17 الى 23 جوان الجاري على ملاعب معشبة والبالغة قيمة جوائزها 250 الف دولار اثر خسارتها يوم الاربعاء امام الامريكية صوفيا كينين بالانسحاب.
وفقدت انس جابر الشوط الاول بواقع 2-6 ثم وجدت نفسها متاخرة في الشوط الثاني 0-2 قبل ان تقرر الانسحاب.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول السلوفينية كايان يوفان بنتيجة 7-5 و7-6.


  
  
     
  
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