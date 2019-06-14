ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تدخل الجزء الجنوبي من مطار طرابلس

Vendredi 14 Juin 2019
الأناضول - طرابلس/ وليد عبد الله، جهاد نصر - قال مصدر عسكري من حكومة الوفاق الليبية، إن قواتهم دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته.
وأوضح مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة لنا عملية عسكرية للسيطرة على المطار".
وأضاف المصدر، أن الاشتباكات التي تجري بالقرب من المطار، حيث تمكنت قواتنا من الدخول للجزء الجنوبي منه.
ولفت إلى أن "قوات حفتر، لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر للمطار، ولكن قواتنا ستواصل مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزائه".
من جهتها نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، مساء الجمعة، عبر صفحتها على الفيسبوك، فيديو قالت إنه لمطار طرابلس القديم، بعد تصدي قواتهم لهجوم الوفاق، دون أن تنفي أو تؤكد دخول قوات حكومة الوفاق للمطار.
وفي منشور آخر، أشارت إلى تصدي قوات حفتر، لأكثر من 20 هجوما على المطار القديم.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
وتسيطر قوات حفتر على مطار طرابلس، منذ بضعة أسابيع، بينما يطالب قادة عسكريون بحكومة الوفاق بضرورة السيطرة على المطار لأنه يمثل خط الإمداد القادم من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) لقوات حفتر في محاور القتال جنوبي العاصمة.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
وأوضح مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة لنا عملية عسكرية للسيطرة على المطار".
وأضاف المصدر، أن الاشتباكات التي تجري بالقرب من المطار، حيث تمكنت قواتنا من الدخول للجزء الجنوبي منه.
ولفت إلى أن "قوات حفتر، لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر للمطار، ولكن قواتنا ستواصل مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزائه".
من جهتها نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، مساء الجمعة، عبر صفحتها على الفيسبوك، فيديو قالت إنه لمطار طرابلس القديم، بعد تصدي قواتهم لهجوم الوفاق، دون أن تنفي أو تؤكد دخول قوات حكومة الوفاق للمطار.
وفي منشور آخر، أشارت إلى تصدي قوات حفتر، لأكثر من 20 هجوما على المطار القديم.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
وتسيطر قوات حفتر على مطار طرابلس، منذ بضعة أسابيع، بينما يطالب قادة عسكريون بحكومة الوفاق بضرورة السيطرة على المطار لأنه يمثل خط الإمداد القادم من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) لقوات حفتر في محاور القتال جنوبي العاصمة.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
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Par:essoltan (France )
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