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الكوميدي فيصل الحضيري يدخل القفص الذهبي

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - دخل الممثل الكوميدي فيصل الحضيري الخميس 13 حوان القفص الذهبي.
وحضر حفل الزفاف جمع غفير من اصدقائه من الوسط الاعلامي والفني.

وكان فيصل الحضيري احتفل مساء الاربعاء بالحنة في مسقط رأسه بالقيروان وكان رفيق دربه بسام الحمراوي من بين الحظور... فيديو 2







  
  
     
  
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