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إدارة ترامب تحث السعودية على التقدم بالتحقيق في مقتل خاشقجي

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
وكالات - أعلن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث السعودية على إحراز مزيد من التقدم بالتحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

وأكد المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، لم يذكر اسمه، في حديث لـ "رويترز" أن مقتل خاشقجي لا يزال "قضية ساخنة جدا"، وعلى السعوديين "أن يأخذوها على محمل الجد"، حسب قوله.


وأضاف المسؤول أن على السعودية إكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للجريمة في أكتوبر المقبل، دون أن يوضح ما ستؤول إليه العواقب إن لم تتمكن الرياض من تحقيق ذلك.

ويدفع العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإدارة الأمريكية نحو اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب قضية خاشقجي وسقوط ضحايا من المدنيين جراء العملية العسكرية في اليمن التي تقودها السعودية.

وتشمل الإجراءات التي يصر عليها المشرعون تعليق بيع الأسلحة للسعودية وفرض قيود على التعاون مع المملكة في بعض المجالات، بما فيها الطاقة الذرية.

  
  
     
  
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