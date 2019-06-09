وصول وفد المنتخب التونسي إلى العاصمة الكرواتية زغرب

Dimanche 09 Juin 2019
وات - وصل وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء امس إلى مطار زغرب لملاقاة المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم في مباراة دولية ودية و ذلك يوم الثلاثاء 11 جوان الجاري على الساعة الثامنة إلا ربع ( س19 و45د) بتوقيت تونس .
وصل وفد المنتخب الوطني التونسي إلى العاصمة الكرواتية زغرب منتصف ليل امس على متن رحلة خاصة وضعتها الجامعة التونسية لكرة القدم بعد رحلة دامت حوالي الساعة والنصف.
ومباشرة بعد الوصول تحول الوفد بالحافلة في اتجاه مدينة " سفيتي مارتن " التي تبعد حوالي 100 كلم على العاصمة زغرب .
وتبعد مدينة "فارزدين" التي ستحتضن المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني مع نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم 40 دقيقة تقريبا على مقر الاقامة .
ويجري المنتخب اليوم حصة تدريبية مسائية على الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس في مركب رياضي يبعد حوالي 5 دقائق على النزل.
ويذكر ان منتخب كرواتيا فاز امس على منتخب بلاد الغال 2-1 ضمن المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 .
وصل وفد المنتخب الوطني التونسي إلى العاصمة الكرواتية زغرب منتصف ليل امس على متن رحلة خاصة وضعتها الجامعة التونسية لكرة القدم بعد رحلة دامت حوالي الساعة والنصف.
ومباشرة بعد الوصول تحول الوفد بالحافلة في اتجاه مدينة " سفيتي مارتن " التي تبعد حوالي 100 كلم على العاصمة زغرب .
وتبعد مدينة "فارزدين" التي ستحتضن المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني مع نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم 40 دقيقة تقريبا على مقر الاقامة .
ويجري المنتخب اليوم حصة تدريبية مسائية على الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس في مركب رياضي يبعد حوالي 5 دقائق على النزل.
ويذكر ان منتخب كرواتيا فاز امس على منتخب بلاد الغال 2-1 ضمن المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 .
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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