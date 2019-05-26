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زياد الهاني: مسلسل ''المايسترو'' إبداع فني أكد أن رداءة أعمال سامي الفهري ليست قدرنا

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - وصف الاعلامي زياد الهاني مسلسل " المايسترو" الذي يبث على القناة الوطنية الأولى بالعمل الفني الابداعي.

وقال زياد الهاني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " مسلسل "المايسترو" إبداع فني أكد أن رداءة أعمال سامي الفهري ليست قدرنا".


وفي ما يلي ما كتب زياد الهاني:
"مسلسل "المايسترو"، كان مايسترو بالفعل!!
عمل فني إبداعي أكد أن رداءة أعمال سامي الفهري ليست قدرنا.
وشتّان بين إبداع يدافع عن قيم وينهض بمجتمع، وبين تفاهات تعكس خواء وانحططا فكريا وأخلاقيا!!".


  
  
     
  
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