فرنسا: ''من المبكر'' الحديث عن فرضية عملية إرهابية بعد انفجار ليون

Samedi 25 Mai 2019
فرانس 24 - قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، أوقع انفجار طرد مفخخ في أحد شوارع ليون بشرق فرنسا مساء الجمعة 13 جريح إصاباتهم طفيفة. وبدأت عمليات البحث عن مشتبه به مساء الجمعة.
وأكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أن البحث عن المشتبه به مستمر، معتبرة أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي".
وتابعت في تصريح لـ"بي إف إم تي في" أن قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في باريس "فتح تحقيقا (...) لكن من الضروري انتظار نتائج هذا التحقيق الذي ما زال جاريا".
وزار كل من وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ومدعي باريس ريمي هايتز مكان الواقعة، لفترة وجيزة خلال المساء، دون الإدلاء بتصريح.
ووفق مصادر الشرطة، كان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من الأكبر في فرنسا. ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء وضع ذلك الطرد.
وأكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أن البحث عن المشتبه به مستمر، معتبرة أنه "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي".
وتابعت في تصريح لـ"بي إف إم تي في" أن قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في باريس "فتح تحقيقا (...) لكن من الضروري انتظار نتائج هذا التحقيق الذي ما زال جاريا".
وزار كل من وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ومدعي باريس ريمي هايتز مكان الواقعة، لفترة وجيزة خلال المساء، دون الإدلاء بتصريح.
ووفق مصادر الشرطة، كان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من الأكبر في فرنسا. ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء وضع ذلك الطرد.
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Par:kamelwww (France )
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