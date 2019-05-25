تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز مي-17 في المكسيك

Samedi 25 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- . أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز مي-17 اليوم الجمعة في البلاد.وقالت البحرية في بيان: " نعلن عن حادث مؤسف وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي (ولاية سان لويس بوتوسي)، لقد سقطت مروحية من طراز مي-17 تابعة لإدارتنا".وأشار البيان إلى أن المروحية كانت تشارك في إخماد حرائق الغابات في البلاد، وكانت تنقل سبعة أشخاص مصيرهم حتى الان مجهول.