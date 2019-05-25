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تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز مي-17 في المكسيك

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - . أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز مي-17 اليوم الجمعة في البلاد.

وقالت البحرية في بيان: " نعلن عن حادث مؤسف وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي (ولاية سان لويس بوتوسي)، لقد سقطت مروحية من طراز مي-17 تابعة لإدارتنا".


وأشار البيان إلى أن المروحية كانت تشارك في إخماد حرائق الغابات في البلاد، وكانت تنقل سبعة أشخاص مصيرهم حتى الان مجهول.

  
  
     
  
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