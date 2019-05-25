تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز مي-17 في المكسيك

Samedi 25 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - . أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز مي-17 اليوم الجمعة في البلاد.
وقالت البحرية في بيان: " نعلن عن حادث مؤسف وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي (ولاية سان لويس بوتوسي)، لقد سقطت مروحية من طراز مي-17 تابعة لإدارتنا".
وأشار البيان إلى أن المروحية كانت تشارك في إخماد حرائق الغابات في البلاد، وكانت تنقل سبعة أشخاص مصيرهم حتى الان مجهول.
وقالت البحرية في بيان: " نعلن عن حادث مؤسف وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي (ولاية سان لويس بوتوسي)، لقد سقطت مروحية من طراز مي-17 تابعة لإدارتنا".
وأشار البيان إلى أن المروحية كانت تشارك في إخماد حرائق الغابات في البلاد، وكانت تنقل سبعة أشخاص مصيرهم حتى الان مجهول.
En continu
- Hier 23:58 ميسي ينتزع جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة
- Hier 17:54 لماذا يترشح المستقلون للرئاسية !
- Hier 10:25 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 00:06 من هي الأطراف المشاركة في النزاع اليمني؟
- Hier 23:10 الإئتلافات ، في كل صومعة حاوٍ و ( مُنتصبِ )
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:30
|16:07
|12:23
|05:04
|03:15
|
20°
|30°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|30°-17
|22°-18
|23°-18
|22°-17
|26°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 73 437) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 258) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 793) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 241) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 109) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 650) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 491) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 510) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 152) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 831) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 764) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 732) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 220) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 127) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 107) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 019) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 000) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 391) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 31 145) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 30 081) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:aziz75 (France )
Sur: محسن مرزوق يحلّ عودة بن علي ويحرم محاكمة بورقيبة!