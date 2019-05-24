بطولة الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة 24

Vendredi 24 Mai 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يوم الاحد 26 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا :
ملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي - نجم المتلوي سفيان قطاط
ملعب حمام الانف نادي حمام الانف - اتحاد بن قردان هيثم القصعي
اولمبي سوسة النجم الساحلي - مستقبل قابس نعيم حسني
ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي كريم محجوب
ملعب العواني بالقيروان شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي وليد الجريدي
ملعب قابس-دون حضور الجمهور- الملعب القابسي - اتحاد تطاوين نصر الله الجوادي
يذكر ان مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي لحساب ذات الجولة ستدور يوم 9 جوان القادم باعتبار الالتزامات القارية لفريق الاصفر والاحمر في نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا.
ملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي - نجم المتلوي سفيان قطاط
ملعب حمام الانف نادي حمام الانف - اتحاد بن قردان هيثم القصعي
اولمبي سوسة النجم الساحلي - مستقبل قابس نعيم حسني
ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي كريم محجوب
ملعب العواني بالقيروان شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي وليد الجريدي
ملعب قابس-دون حضور الجمهور- الملعب القابسي - اتحاد تطاوين نصر الله الجوادي
يذكر ان مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي لحساب ذات الجولة ستدور يوم 9 جوان القادم باعتبار الالتزامات القارية لفريق الاصفر والاحمر في نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا.
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