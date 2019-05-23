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ميثاق رئيس الحكومة للسلوك السياسي و ضرورة الاعتذار!

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
مرتجى محجوب

ميثاق قواعد السلوك السياسي الذي أعلن رئيس الحكومة عن اطلاق مشاورات ارسائه مع الاحزاب و المنظمات و مكونات الساحة السياسية ، يتطلب قبل كل شيء ان يبادر مقترحه و متبنيه بتقديم اعتذاراته العلنية عما بدر عنه من الفاظ بذيئة و سوقية تجاه المنصف المرزوقي في فيديو شهير عقب انتخابات 2014 ، أو ان يكذبه و ينكر ما ورد فيه و يتبرء منه امام المواطنات و المواطنين .


انه شرط ضروري حتى لا يكون ميثاق أو مدونة السلوك السياسي كما يحلو لاصحابها ان يسموها ، مطية لتفادي و تجنب النقد اللاذع قبل انتخابات لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر معدودات ، و حتى لا يكون الهدف من العملية محاولة للظهور في صورة السياسي الراقي و المهذب في مقابل معارضين همجيين و منحطين .

في كل الاحوال فأن مثل هاته المواثيق و المدونات و التي بالطبع لا صبغة قانونية لديها و لا عقوبات تقرها ، لن يكون لها أي تأثير على واقع الاشياء و الممارسات و الاقوال ، و ستبقى حبرا على ورق، سيوظف بكل تاكيد في الحملات الانتخابية كل حسب هواه.

في المقابل ،فان ارتقاء الخطاب السياسي لهو مقترن اساسا بارتقاء الوعي الشعبي و ما يفرزه من نواب و مسؤولين هم في الحقيقة مراة للمجتمع و لو بنسب متفاوتة و متباعدة و هو رهين المراكمة و التطور و الاجتهاد .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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