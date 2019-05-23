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طارق الجراية مدربا للنجمة اللبناني

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
وات - أفاد نادي النجمة اللبناني لكرة القدم، امس الأربعاء، أن المدرب التونسي طارق الجراية سيشرف على تدريب الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.
وأوضح نادي النجمة، في بيان، أن إدارته تعلن رسميا تعيين المدرب التونسي طارق الجراية مدربا للفريق الأول وذلك في إطار الاستعدادات التي يخوضها الفريق للموسم الجديد (2019 - 2020).
وأضاف المصدر ذاته أن تعيين الجراية يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة للموسم المقبل والتي ستستكمل من خلال تعزيزات يحتاجها الفريق في عدد من المراكز .
وسيتولى المدرب التونسي الإشراف وإعداد فريق النجمة الذي قاده ثلاثة مدربين الموسم المنقضي وهم الصربي بوريس بونياك وموسى حجيج وبلال فليفل.

وبدأ الجراية (39 عاما) مسيرته التدريبية عام 2011 مع "سان جاك كليرمون" الفرنسي وانتقل إلى "لو لاس" لموسمين ثم "كانتون" الفرنسي (عام 2014) ونادي حمام الانف (2015-2016).
وقد أنهى تعاقده مع الصفاء بعد نجاحه في ضمان البقاء في البطولة اللبنانية حيث خير عدم تجديد التجربة رغم رغبة المسؤولين في تجديد العقد.
وبعد الفيصلي الاردني سيخوض المدرب التونسي مغامرة مع أحد أكبر الفرق في المشرق العربي علما وأن رغبة الاحباء في عودته رجحت الكفة رغم وجود بعض الاختلافات المالية والفنية .
يذكر أن فريق النجمة الرياضي حل في المرتبة الثالثة خلال الموسم الكروي المنقضي بفارق 11 نقطة عن "العهد" البطل ونقطة واحدة عن "الأنصار" الذي جاء في المرتبة الثانية .

  
  
     
  
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