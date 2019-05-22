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''النهضة'' التونسية تحذّر من ''تدخل أجنبي'' في الانتخابات المقبلة

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - حذّرت حركة النهضة التونسية، من تدخل أطراف أجنبية في الشأن الداخلي للبلاد والسعي للتأثير على الانتخابات القادمة.

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة الأربعاء .
وقال البيان إن "النهضة تحذّر من خطورة مساعي بعض الأطراف الأجنبية (لم تسمها) التدخل في الشأن الداخلي لتونس".


وأرجعت النهضة تحذيرها لما تمّ الإعلان عنه، مؤخرا، من قيام إدارة بعض المواقع الاجتماعية بحظر عشرات الحسابات والصفحات، لإدارتها وتمويلها من قبل شركات أجنبية بقصد التأثير على سير الانتخابات التونسية وإرباك المشهد السياسي.

وطالبت النهضة في بيانها التونسيين بـ "مضاعفة اليقظة لإحباط هذه المحاولات المشبوهة وعدم الانجرار وراء الدعايات المضللة".

  
  
     
  
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