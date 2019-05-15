مهرجان المدينة بمنوبة يطفئ شمعته العشرين... بباقة فنية رمضانية متنوعة

Mercredi 15 Mai 2019



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- بإطلالة جديدة يطفئ مهرجان المدينة بمنوبة خلال هذا الشهر الكريم شمعته العشرين وبباقة من العروض الفنية المتنوعة تتشبث المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة المنظمة له وفي غياب هيئة رسمية او جمعية ثقافية، وللدورة الخامسة على التوالي، بان يظل قيمة ثابتة ولؤلؤة تضيء سهرات رمضان الكريم وليالي مدينة منوبة.يفتتح المهرجان مساء غد الجمعة 17 ماي الجاري بالأجواء الروحانية والتجليات الفنية والطربية الاصيلة بعرض فني للفنان لطفي بوشناق الذي يجدد العهد مع محبيه وعشاق فنه الطربي الأصيل وحسه العالي وصوته الشادي باختلاجات الوجدان و اوجاع الشعوب والأوطان.وبإنعاش الذاكرة والذائقة الفنية بمقامات مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي سيد درويش،تتواصل السهرات الرمضانية السبت مع عرض موسيقي "سيد درويش وآخرون " لفرقة السيد درويش للمسرح الغنائي بقيادة الفنان اسامة فرحات وذلك بفضاء قبة النحاس.ويحتضن نفس الفضاء في سهرة الاحد 19 ماي الجاري عرض "اسق العطاش " لفرقة "سلاطين الطرب" السورية والتي تعد من أبرز الفرق التي تعيد إحياء التراث العربي في غناء القصائد الفصحى والقدود الحلبية والأغاني الطربية وذلك في موعد ثالث مع سمار مهرجان المدينة بمنوبة.وتتواصل البرمجة الرمضانية مساء الاثنين القادم بعرض للموسيقى الحرة المفعمة بروح الثورة وبالانماط الموسيقية المختلفة للفنانة التونسية المتوجة بجائزة ''الآغا خان للموسيقى'' 2019 في فئة "الإدماج الاجتماعي" بديعة بوحريزي.ويكون رواد المهرجان على موعد متجدد مع الأغاني التراثيّة والمغاربية والأغاني القفصية وأنغام الجنوب التونسي في عرض الفنانة نبيهة كراولي التي تعود الى قبة النحاس من جديد بعد عرض ناجح لاقى اعجابا جماهيريا في الدورة ال15 في 2014 .وتكون الفنانة روضة بن عبد الله مساء الاربعاء 22 ماي الجاري على ركح قبة النحاس لتقدم له باقة من احدث اغانيها المميزة بطابعها التونسي وبرهافة الحس وعذوبة الصوت، فيما يؤثث الفنان التونسي منير المهدي سهرة ماقبل الاختتام الخميس 23 ماي بعرض للابتهالات والاناشيد الدينية والطرب الاصيل.وتختتم فعاليات المهرجان بعرض"شرق" بقيادة الفنان شادي قرفي الذي يغذي اوراح جمهور المهرجان بمزيج بين كلاسيكيات الموسيقى العربية والطابع الغربي الاوبرالي وبانغام البيانو والعود والناي.