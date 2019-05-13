الفنان لطفي بوشناق يفتتح الدورة الثالثة لليالي متحف باردو ويغني للحب والوطن

Lundi 13 Mai 2019



وات

- نسمات ليلية قارسة لم تمنع محبي السمر والموسيقى من التوافد على مواكبة حفل المطرب لطفي بوشناق الليلة الماضية (12 ماي) في افتتاح الدورة الثالثة لليالي متحف باردو التي أقيمت في فضاء الحديقة الأندلسية الكائنة في الجهة الخلفية للمتحف.وأمن المطرب لطفي بوشناق أولى سهرات الدورة الثالثة لليالي متحف باردو التي تنظمها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتّراث والمندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة بتونس، فأغدق على جمهوره بأغان تدعو للحب وتنتصر للوطن، وقد أداها بأحاسيس صادقة ومرهفة شنفت آذان الحاضرين فتفاعلوا معها تصفيقا وهتافا.أنشد الفنان لطفي بوشناق للحرية والإنسان والمرأة والجمال والحياة، واستهل الحفل بأغنية "عجبي منك ومني"، ثم أدى رفقة فرقة موسيقية متألفة من 10 عازفين على آلات وترية وإيقاعية متنوعة أغنية "هي البدر حسنا"، "حبيتك وتمنيتك" و"نغني لنحيا وتحيا الحياة".واستمرت السهرة لمدة ساعة ونصف، غنى خلالها لطفي بوشناق باقة من الأغاني، منها موال "أمان يا زمان يا معلم الإنسان" وأنا مواطن " و"نساية".وتتواصل سهرات الدورة الثالثة لتظاهرة ليالي متحف باردو إلى يوم 19 ماي، إذ سيكون عشاق السمر الرمضاني على موعد مع الفنان نور الدين الباجي والفنانة محرزية الطويل يوم 14 ماي، تليها سهرة الفنان محمد الجبالي يوم 16 ماي، ثم تختتم يوم 19 ماي بحفل الفنانين عدنان الشواشي وشكري عمر.وتتنزل ليالي متحف باردو ضمن برنامج وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، الذي يهدف إلى تنشيط الحديقة الأندلسية وإحياء معلمها الساحر، فضلا عن استثمار مكوّنات المتحف الوطني بباردو باعتباره مركز إشعاع حضاري وثقافي وفنّي، لخلق حركيّة فنيّة وتثمين الرصيد الحضاري والمعالم التاريخيّة في البلاد والتّرويج لها لتصبح قبلة للزائرين ووجهة مفضّلة للسّياحة الثقافيّة.