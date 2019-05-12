Radio Babnet Tunisie On Air: Ali Seriti - Anta Fahem  

المنتخب التونسي للتايكواندو يشارك ب7 رياضيين في بطولة العالم

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
وات - تحول المنتخب التونسي للتايكواندو صباح اليوم الاحد الى مدينة مانشستر الانقليزية للمشاركة في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة العالم للتايكواندو - المصنفة من عيار ج 12 -والمقررة من 15 الى 19 ماي الجاري وذلك بمشاركة أكثر من 1000 لاعباً ولاعبةَ.

وستكون تونس ممثلة في هذا الموعد العالمي ب7 مصارعين وهم محمد خليل الجندوبي (وزن أقل من 54 كلغ) وفراس القطوسي (وزن أقل من 74 كلغ) وهادي النفاتي (وزن أقل من 58 كلغ) وفادية الفرحاني (وزن أقل من 46 كلغ) ورحمة بن علي (وزن أقل من 53 كلغ) واكرام الظاهري (وزن أقل من 49 كلغ) وأماني العيوني (وزن أقل من 62 كلغ).


  
  
     
  
festival-20181fba0d3e681ff1cb1b2591d73a37-2019-05-12 23:02:57






0 de 0 commentaires pour l'article 182211



En continu

الأحد 12 ماي 2019 | 7 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:19 16:04 12:23 05:14 03:31
17°
 17° % 48 :الرطــوبة
تونــس 17°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
17°-1720°-1519°-1324°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557702398|182211 469|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires