المنتخب التونسي للتايكواندو يشارك ب7 رياضيين في بطولة العالم

Dimanche 12 Mai 2019



وات

- تحول المنتخب التونسي للتايكواندو صباح اليوم الاحد الى مدينة مانشستر الانقليزية للمشاركة في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة العالم للتايكواندو - المصنفة من عيار ج 12 -والمقررة من 15 الى 19 ماي الجاري وذلك بمشاركة أكثر من 1000 لاعباً ولاعبةَ.وستكون تونس ممثلة في هذا الموعد العالمي ب7 مصارعين وهم محمد خليل الجندوبي (وزن أقل من 54 كلغ) وفراس القطوسي (وزن أقل من 74 كلغ) وهادي النفاتي (وزن أقل من 58 كلغ) وفادية الفرحاني (وزن أقل من 46 كلغ) ورحمة بن علي (وزن أقل من 53 كلغ) واكرام الظاهري (وزن أقل من 49 كلغ) وأماني العيوني (وزن أقل من 62 كلغ).