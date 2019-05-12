السعودية.. غضب على منصات التواصل بعد حالات تحرش ''في رمضان''

Dimanche 12 Mai 2019
الأناضول - الرياض - أثار مقطع مصور لـ"تحرش" بفتاة في السعودية، الأحد؛ غضبًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استنكر نشطاء الحادثة، سيما أنها الثالثة من نوعها في غضون أيام، رغم إحياء المسلمين شهر رمضان المبارك.
وتداول المغردون المقطع والتعليقات عبر هاشتاغ "متحرش تبوك" (شمال)، إلا أنه لم يتسن التحقق من صحة أو مكان أو توقيت تصوير الفيديو.
ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث سبقه مقطعان مصوران مماثلان من منطقتي القصيبي والدمام (شرق).
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت هاشتاغات منددة بالوقائع وتطالب بتغليظ عقوبة التحرش والقبض على مرتكبيه.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية القبض على المتحرش في الدمام، ومواصلة البحث عن الآخر.
فيما أكدت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في بيان، أنها "تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها جرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات".
إلا أن وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "عكاظ"، أشارت إلى تراجع قضايا التحرش خلال العام الهجري الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت أن المحاكم سجلت 579 قضية تحرش خلال الثماينة أشهر الماضية وتحديداً في الفترة من أول محرم حتى رمضان الجاري (1440 هـ)، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الهجري الماضي 708 قضية صدرت فيها أحكام.
وتداول المغردون المقطع والتعليقات عبر هاشتاغ "متحرش تبوك" (شمال)، إلا أنه لم يتسن التحقق من صحة أو مكان أو توقيت تصوير الفيديو.
ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث سبقه مقطعان مصوران مماثلان من منطقتي القصيبي والدمام (شرق).
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت هاشتاغات منددة بالوقائع وتطالب بتغليظ عقوبة التحرش والقبض على مرتكبيه.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية القبض على المتحرش في الدمام، ومواصلة البحث عن الآخر.
فيما أكدت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في بيان، أنها "تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها جرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات".
إلا أن وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "عكاظ"، أشارت إلى تراجع قضايا التحرش خلال العام الهجري الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت أن المحاكم سجلت 579 قضية تحرش خلال الثماينة أشهر الماضية وتحديداً في الفترة من أول محرم حتى رمضان الجاري (1440 هـ)، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الهجري الماضي 708 قضية صدرت فيها أحكام.
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