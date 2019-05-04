ليفربول يستعيد قمة ''البريمرليغ'' مؤقتا

Samedi 04 Mai 2019



الأناضول

استعاد فريق ليفربول، السبت، قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتًا.وتغلب ليفربول بصعوبة بالغة على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.أحرز ثلاثية ليفربول، الهولندي فيرغيل فن ديك والمصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقائق 13 و28 و86 من زمن اللقاء.فيما جاء هدفا نيوكاسل يونايتد عن طريق الغاني كريستيان أتسو والفنزويلي خوسيه سولومون روندون في الدقيقتين 20 و54 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى ليفربول لصدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 94 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.وكان المصري محمد صلاح قد تعرض لإصابة خطيرة خلال اللقاء، وأوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 70 بعد أن سقط صلاح على أرض الملعب شبه فاقد للوعي بعد اصطدام قوي مع مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسيل يونايتد.ولم يتمكن صلاح من مواصلة اللعب وخرج برفقة الطاقم الطبي محمولًا على نقاله مع مسئولي الإسعاف في أرضية الملعب.ولم يتم تحديد بعد حجم إصابة المصري الدولي الذي من المتوقع خضوعه لعدد من الفحوصات.