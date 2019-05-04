Samedi 04 Mai 2019



مسافة طويلة قطعتها فلول الاتحاد تجاه مستنقعات التردي، توغلوا بعيدا، أبعد من الكارثة بكثير، كانت حناجر اولاد واحفاد حشاد تصرخ " يا مقيم عام يا جبان الاتحاد لا يهان" ثم جاء الدور على أحفاد الحبيب عاشور "يابورقيبة يا جبان الاتحاد لا يهان"، ثم خيم الصمت على أبناء وأحفاد عبد السلام جراد، بل صرخت بعض الحناجر يا بلحسن، يا ليلى، يا الزين يا حنان الاتحاد يستحق ان يهان، بل تونس وشعبها وترابها يستحقون الاهانة، او هكذا قال لسان حال "الجراديون"..حتى اذا جاءت الثورة قلنا سيسكبون من اعينهم الدم بدل الدموع، سيتقدمون للشعب التونسي بطوفان من الاعتذارات وسيعلنون الندم الذي تغيض من هوله الأرحام، لكنهم وبدل كل ذلك، استدعوا عبد السلام جراد وكرموه! اين كرموه؟ في مقر حشاد!! ثم ماذا؟! ثم في مقر الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد تربة الثورة ومهبط الروح البوعزيزية!!! ثم ماذا؟! ثم اختاروا يوم سبعطاش ديسمبر لتكريم أحد أهم الأعمدة الساندة للحقبة النوفمبرية!!!! كرموه يوم الثورة نكاية في الثورة، وفي مقر حشاد نكاية في حشاد وفي تونس وفي شعب تونس،كرموه وهو من هو، حتى تبقى سنة تتداولها القيادات، توفر لبعضها البعض الحصانة النقابية، وتؤكد للحاضر واللاحق، انه مهما اجرمت فلا شيء غير الحصانة والتكريم.حين كانت فرنسا تلوح بالموت لخصومها، قام الاتحاد وقالها: يا فرنسا يا جبانة الاتحد لا يهان، وكذا فعل عاشور وجيل عاشور، وحين فتحت تونس أبوابها للحرية والكرامة، خرج الصامتون في المحنة للعبث بالمنحة، خرجوا الى البطحاء ورفعوا حناجرهم التي ابكمها الخوف طوال 23 سنة، رفعوها ليس ضد الثورة المضادة، ليس ضد الفساد، بل ضد عماد الدايمي الذي سولت له نفسه ولاحق الفساد الى حيث فنادقه النقابية، تعالت الأصوات في ساحة محمد علي "يا عماد يا جبان الاتحاد لا يهان"، هكذا سمعتها العامة التي لا علم لها بتأويل الأحاديث، أما نحن فسمعناها "يا عماد يا جبان الفساد لا يهان" هناك من سمعها " يا عماد يا مقبور علاش تعري في المستور" بعضهم سمعها "الفساد الفساد حتى يسقط العماد" ولعل منهم من سمعها " يا عماد يا مدوعي علاش تكشف في المزوغي" ولبرما فهمتها بعض الاذهان اللاقطة " يا وجيه ارتاح ارتاح ولد الدايمي هو السفاح".في أعراف الميليشيات النقابية، يمكن ان تمارس كل انواع الفساد، يمكن ان تسخر منبر حشاد لصالح جزار تونس طوال 23 سنة، يمكن ان تدعم سفاح مصر، يمكن ايضا ان يدخل بك سفاح الشام، يمكن ان تقطع آلاف الكيلومترات من اجل التقاط صورة مع صورة لسفاح البراميل المتفجرة، يمكن ان تصنع ميليشيا مسلحة في تونس وترسلها الى القتال جنبا الى جنب مع الحشد الشعبي وميليشيات بدر...يمكن ان تفعل كل ذلك واكثر من ذلك، فقط اذا اوقفك رجال الامن استظهر لهم ببطاقة نقابي.. وامضي في حال سبيلك لاقتراف جريمة اخرى..واذا نهاك احد النواب عن مزاولة الفساد وإدمانه، قل له "يا عماد يا جبان الاتحاد لا يهان ".