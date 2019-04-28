الإسبان يتوجهون لصناديق الاقتراع

Dimanche 28 Avril 2019
الأناضول - مدريد - توجه الناخبون الإسبان إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 36 مليون و893 ألف و976، أكثر من مليونين منهم يقيمون في الخارج.
ويدلي الإسبان بأصواتهم لانتخاب 350 نائبا و208 سيناتورا، لولاية جديدة مدتها 4 أعوام.
ويتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع، للمرة الثالثة منذ 2015، وسط أجواء من الغموض السياسي، وتداعيات قضية إقليم كتالونيا الساعي للانفصال، وصعود اليمين المتشدد، وقضايا الفساد وارتفاع البطالة.
ومن أبرز علامات الاستفهام التي تشغل بال الشارع الإسباني، نسبة الأصوات التي سيحصدها حزب "بوكس" اليميني المتطرف، الذي يخوض الانتخابات العامة للمرة الأولى، والأحزاب الكتالونية الانفصالية.
ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم حزب العمال الاشتراكي الذي يقود حكومة أقلية، ويتزعمه رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، إلا أنها تستبعد حصول الاشتراكيين على أغلبية كافية للاستفراد بالسلطة.
ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط ترقب بالغ للنتائج التي ستسفر عنها.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 36 مليون و893 ألف و976، أكثر من مليونين منهم يقيمون في الخارج.
ويدلي الإسبان بأصواتهم لانتخاب 350 نائبا و208 سيناتورا، لولاية جديدة مدتها 4 أعوام.
ويتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع، للمرة الثالثة منذ 2015، وسط أجواء من الغموض السياسي، وتداعيات قضية إقليم كتالونيا الساعي للانفصال، وصعود اليمين المتشدد، وقضايا الفساد وارتفاع البطالة.
ومن أبرز علامات الاستفهام التي تشغل بال الشارع الإسباني، نسبة الأصوات التي سيحصدها حزب "بوكس" اليميني المتطرف، الذي يخوض الانتخابات العامة للمرة الأولى، والأحزاب الكتالونية الانفصالية.
ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم حزب العمال الاشتراكي الذي يقود حكومة أقلية، ويتزعمه رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، إلا أنها تستبعد حصول الاشتراكيين على أغلبية كافية للاستفراد بالسلطة.
ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط ترقب بالغ للنتائج التي ستسفر عنها.
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Par:sarih (Tunisia )
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