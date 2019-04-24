الاتحاد الأوروبي يرفض إعدام 37 شخصا بالسعودية ويشكك في حصولهم على محاكمة عادلة

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات/سبوتنيك

- رفض الاتحاد الأوروبي تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصا في السعودية أمس، وشكك في حصول المتهمين على محاكمة عادلة قبيل تطبيق العقوبة.وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، "أمس أعدمت السلطات السعودية 37 شخصا في وقت واحد وفي مدن مختلفة من البلاد".وأضاف "تثير عمليات الإعدام الجماعية هذه شكوكا جدية حول احترام الحق في محاكمة عادلة للجناة، وهو الذي يشكل معيارا أساسيا للعدالة. كما يشكل إعدام أشخاص كانوا قاصرين وقت تنفيذ التهم المزعومة انتهاكا خطيرا أخر".وتابع البيان "يعارض الاتحاد الأوروبي بشكل حازم استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات. إنها عقوبة قاسية ولا تشكل رادع أساسي لارتكاب الجرائم، وسيواصل الاتحاد الأوروبي تأكيد موقفه ضد عقوبة الإعدام وإلغائها في جميع أنحاء العالم".ونفذت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، حكم الإعدام في 37 شخص في عدد من المدن، بتهم تتعلق بالإرهاب والتخابر لصالح دول أجنبيةوقالت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن وزارة الداخلية، "أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".