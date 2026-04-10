وزير الخارجية يشارك السبت، بطرابلس، في مراسم إعادة افتتاح المقرّ الرّسمي للأمانة التنفيذية لتجمّع دول الساحل والصحراء

Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 16:57
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، في مراسم إعادة افتتاح المقرّ الرّسمي للأمانة التنفيذية لتجمّع دول الساحل والصحراء التي ستلتئم بالعاصمة الليبية طرابلس يوم غد السبت 11 أفريل 2026، تلبيةً لدعوة من نظيره الليبي الطاهر سالم محمد الباعور.

وسيُجري الوزير بالمناسبة، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الافريقية المشاركة في هذه الفعاليات، لبحث السبل الكفيلة بدعم ومساندة العمل الافريقي المشترك في إطار تجمّع دول الساحل والصحراء، وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع مختلف هذه الدول، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية.

