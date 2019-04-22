مهرجان النجع ببلخير من 27 الى 30أفريل 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - ينتظم مهرجان النجع ببلخير (ولاية قفصة) في دورته الثالثة ابتداء من 27 افريل الجاري الى غاية يوم 30 من الشهر نفسه، ببادرة من جمعية بلخير للمحافظة على التراث وبدعم من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية.
واستعرض مدير المهرجان ،علي خذر خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاثنين بدار الثقافة ابن خلدون فعاليات الدورة الثالثة التي ستفتتح يوم 27 افريل بمعرض للصناعات التقليدية من خزف وحياكة ونسيج ومنتوجات حرفية محلية ، بالاضافة الى تنظيم الصالون الدولي للتصوير الفوتغرافي.
وذكر أن الدورة الحالية ستشهد برمجة ثرية وعديد الفقرات الثقافية والتنشيطية والفرجوية، وخاصة عرض "ملحمة النجع" و"سهرة النجع"، الى جانب عروض "الملهاد" و"الرغاطة". وأضاف علي خذر، أن فعاليات المهرجان ستؤثثها عديد المسابقات ،على غرار مسابقة الرماية والفروسية ، علاوة على تنظيم مسابقة في الاكلات التقليدية وتقديم عروض تنشيطية موجهة للاطفال والناشئة.
واشار ايضا الى انه سيتم تنظيم عديد الورشات الثقافية والفكرية حول تثمين التراث ، بالاضافة الى برمجة ندوات فكرية حول دلالات الرموز الامازيغية وتنظيم زيارات الى المواقع الاثرية والواحية ببلخير ليسدل ستار الدورة بحفل موسيقي شبابي.
وحول تمويل المهرجان ، قال علي خذر أن دعم وزارة الثقافة كان دون المأمول (10 ملايين) ولم تدعم المهرجان بالعروض الموسيقية ،على غرار عديد المهرجانات المحلية ، بالاضافة الى الدعم العيني من قبل وزارة السياحة من سكن وإقامة.
واستعرض مدير المهرجان ،علي خذر خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاثنين بدار الثقافة ابن خلدون فعاليات الدورة الثالثة التي ستفتتح يوم 27 افريل بمعرض للصناعات التقليدية من خزف وحياكة ونسيج ومنتوجات حرفية محلية ، بالاضافة الى تنظيم الصالون الدولي للتصوير الفوتغرافي.
وذكر أن الدورة الحالية ستشهد برمجة ثرية وعديد الفقرات الثقافية والتنشيطية والفرجوية، وخاصة عرض "ملحمة النجع" و"سهرة النجع"، الى جانب عروض "الملهاد" و"الرغاطة". وأضاف علي خذر، أن فعاليات المهرجان ستؤثثها عديد المسابقات ،على غرار مسابقة الرماية والفروسية ، علاوة على تنظيم مسابقة في الاكلات التقليدية وتقديم عروض تنشيطية موجهة للاطفال والناشئة.
واشار ايضا الى انه سيتم تنظيم عديد الورشات الثقافية والفكرية حول تثمين التراث ، بالاضافة الى برمجة ندوات فكرية حول دلالات الرموز الامازيغية وتنظيم زيارات الى المواقع الاثرية والواحية ببلخير ليسدل ستار الدورة بحفل موسيقي شبابي.
وحول تمويل المهرجان ، قال علي خذر أن دعم وزارة الثقافة كان دون المأمول (10 ملايين) ولم تدعم المهرجان بالعروض الموسيقية ،على غرار عديد المهرجانات المحلية ، بالاضافة الى الدعم العيني من قبل وزارة السياحة من سكن وإقامة.
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Par:essoltan (France )
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