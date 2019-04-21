سريلانكا.. حظر تجوال بأثر فوري وحجب لشبكات التواصل الاجتماعي

Dimanche 21 Avril 2019



الأناضول

أعلنت حكومة سريلانكا، الأحد، فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.ونقل موقع "نيوز فيرست" المحلي عن متحدث باسم الشرطة (لم تسمه) إنّ حظر التجوال "سيتم فرضه بأثر فوري بدءا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الإثنين".وأضاف أنّ الحكومة أمرت أيضا بـ"حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل" على خلفية الهجمات التي هزت البلاد.وضربت سلسة هجمات وانفجارات، اليوم، مدن عدة في سريلانكا أبرزها العاصمة كولومبو.وقدرت السلطات المحلية عدد الهجمات بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس إحداها في كولومبيو، و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.أما الانفجارين الآخرين، فوقعا بعد ساعات من الهجمات الست الأولى.واستهدف الهجوم السابع فندق بمدينة ديهيوالا، الواقعة قرب العاصمة كولومبو؛ وأسفر عن قتيلين، حسب وسائل إعلام محلية.أما الانفجار الثامن فوقع داخل مبنى سكني بمنطقة ديماتاغود، وأسقط 3 قتلى من الشرطة.وكان أشار موقع "نيوز فيرست" أنّ الانفجار الثامن نتج عن انفجار عبوات ناسفة كانت داخل ذلك المبنى.وحتى الساعة (10:42 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات والتفجيرات التي هزت سريلانكا.وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لايقل عن 185 شخص، بينهم 35 أجنبيا بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، والبريطانية، والهولندية، حسبما نقلت صحيفة "تيليغراف" البريطانية.كما تسببت الهجمات التي تزامنت مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة في إصابة المئات.يشار أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة.